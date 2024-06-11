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人工智能︱10種職業最易被AI取代　AI教父黃仁勳親解人工智能會否引發裁員潮

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撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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黃仁勳指人類有獨特的判斷，不會被AI取代。

【黃仁勳/NVIDIA/AI/人工智能】有「AI教父」之稱的NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳，近日到台灣出席活動，大談AI（人工智能）對世界的影響。很多人都關心AI會否取代人類令更多人失業，有網民認為最易被取代的職業是畫師，因為AI可生成大量圖片、漫畫、動畫。而黃仁勳指出「AI確實將改變世界，但人們的工作並不會因此消失」。有外媒分析則10大最易被AI取代的行業，網民猜測的畫師竟榜上無名！

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黃仁勳指人類有獨特的判斷，不會被AI取代。（Nvidia Facebook圖片）

AI︱除了便宜更可以節省時間

近日，一名網民在PTT以「甚麼行業會最快因為AI消失？」為題發文，表示自己與太太日前經過婚紗街，發現不少間婚紗店結業，雖然樓主認為不婚的人多了，是大量婚紗店結業的主要原因，但或許與AI科技也有關，樓主表示：「只要用手機自拍一張照片，用AI軟體就可以生成一組在埃及金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城出外景的婚紗照，可以換幾百套禮服、各種髮型，省錢省時又省力」。

樓主最後更直言，婚紗攝影產業可能會因AI受到衝擊，同時他也提出疑問「未來有什麼行業、甚麼職位會最快因為AI而消失？」引起網民討論。

此文一出，引起大量網民熱烈討論，有網民留言表示「聲音文字影像類的工作先被取代」、「客服、翻譯這類型的最容易被取代」、「計程車最快消失，中國一堆無人計程車了」、「翻譯吧，現在已經有眼鏡即時翻譯，也有櫃檯用透明玻璃即時翻譯了」。

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AI︱會否威脅人類？

至於AI能否取代人類繼而引發裁員潮？黃仁勳在外媒節目《60分鐘》接受專訪時表示:「AI確實將改變世界，但人們的工作並不會因此消失」並表示會希望人類能參與其中，因為人類有良好的判斷力，而人工智慧在某些情況沒辦法處理的。更指出「員工為公司工作，因此當公司提高生產力時，收益就會增加，我從未見過哪家公司收益增加，卻沒有僱用更多員工」。

AI︱10種職業最易被AI取代

不過根據《websensa》報道，普華永道公司（PwC）分析各行業未來被AI取代的機率，結果顯示前十名分別為電話推銷員（99%）、會計師（98%）、保險福利經理（96%）、櫃檯接待員（96%）、快遞員（94%）、零售銷售人員（92%）、校對人員（84%）、IT專員（65%）、市場研究分析師（61%）、廣告銷售人員（54%）。

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