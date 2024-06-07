離譜至極︱劇組醫院ICU外拍劇要求重病家屬「哭細聲啲」　網轟：沒道德的人！

▲ 劇組醫院ICU外拍劇，要求重病家屬「哭細聲啲」，網轟：沒道德的人！

【劇組／拍片／ICU／深切治療部／醫院】離譜！近日，網上瘋傳一段在醫院内拍攝的影片，顯示有劇組正在深切治療部（ICU）門外進行拍攝。期間，有在等候患者搶救中的家屬因擔心而哭出聲，結果竟被劇組人員要求「喊細聲啲」，引來全民憤怒。

最新影片：

綜合内地媒體報道，影片記錄事發於5月31日，河南省鄭州新鄭市華信民生醫院深切治療部（ICU）門口，有一隊劇組正進行拍攝。影片顯示，劇組的工作人員在ICU區域門口架起一盞巨大、高度觸及樓頂的補光燈，正對準一張病床進行照明，四周圍著劇組人員及部分攝影設備，佔據了走廊大部分空間。

與此同時，市民余先生的母親因重病，正在ICU內進行搶救。兩伙人原本相安無事，但由於擔心，余先生的姐姐開始在ICU門前等候區失聲痛哭，結果引來一名劇組工作人員突然不滿上前，要求余先生一家「小聲點哭」。余先生對此感到愕然，隨即反駁：「我們哭都不讓哭？我影響到了你們嗎？」。隨後，雙方爭執了幾句，有人出來勸解，劇組工作人員轉身就走，余先生一家也就沒再多說。

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劇組謊稱「醫院負責人」事後騷擾

直至劇組拍攝完畢離去，沒多久，一名自稱是「醫院負責人」的男子前來向余先生表示，他們的哭泣行為影響到劇組拍攝，劇組或因此起訴醫院，令余先生感到震驚及難以理解：「這實在太炸裂了」。

更離譜的是，余先生發現當時在醫院拍攝的劇組公司名為河南青木影視傳媒有限公司，而那位自稱是「醫院負責人」的男子，余先生透過該公司劇照發現他實際上也是劇組工作人員。而就在31日當晚，余先生的母親不治離世，一家人沉浸於悲痛中。余先生於是將事發時片段放上網，公開劇組惡行。他在評論區補充：

我姐姐在哭，他們讓我們聲音小點，不要影響他們拍段子（劇情），可他們是演的啊。

緊接著，他就不斷收到「青木影視」的工作人員訊息騷擾，要求他刪除片段。

涉事醫院零回應

事件曝光後，劇組人員行為引起全民熱議及憤怒，話題一度登上微博熱搜第2位。網民紛紛怒轟痛批劇組沒人性：「拉黑封殺這群沒道德的人！」、「佔用醫院的地方還要求患者家屬小聲點？」、「什麽世道！」；同時有不少人質疑，「為甚麼他們能在醫院內拍攝？」。

對此，余先生也表示不解：

自始至終，醫院都沒有人來告訴我到底怎麼回事。

隨著事件不斷發酵，直至6月3日上午，「青木影視」公司終於向余先生表達歉意。但余先生表示，希望影視公司及醫院能以影片方式，公開向家人道歉，而非私下向他個人道歉；同時希望醫院儘快對事件做出解釋：

事發時為何無人維護現場秩序？為何自事件發生以來，醫院方面始終沒有人聯繫我？

對此，當地衛生健康委員會宣傳部指，已督促醫院向余先生道歉，但反指余先生沒有理會及接受。余先生事後回應，表示曾接過一通對方沒有表明身份的電話，加上當時忙於處理母親的後事，無暇顧及，但此後就再沒有院方人員聯繫過他。

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