公屋資格｜資產申報收表約88%　羅淑佩：如屢勸未交將沒收單位

▲ 房屋局常任秘書長及房屋署署長羅淑佩。(陳靜儀攝)

房屋署繼去年要求8.8萬公屋戶填報資產申報後，今年4月初再展開第二輪申報計劃，25萬租戶須於5月31日前作出申報。房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩表示，截至6月5日，已收回22.2萬份資產申報表格，佔總體88%，下星期會向仍未交表的住戶發信，要求他們以書面解釋遲交表格的原因。信內亦會清楚表明，如果租戶拒絕或忽略申報，將假定無意繼續居住，當局將按條例終止租約及收回單位。

最新影片推介

羅淑佩今早（7日）在電台節目指，如果住戶有合理理由而遲交表格，例如有家庭成員外遊或工作未返港，或因住院未能交表，當局會酌情處理。但如果屢勸仍未交表，當局會上門提醒，包括留意相關單位有沒有人出入，並偵查當中有何可疑之處，例如會否已經出境而未有回港。

羅稱，興建一間新公屋單位，需要90至100萬元，公屋是珍貴的社會公共資源，收回濫用單位，之後便可出租給更有需要的輪候人士。而在收回表格後，當局會與土地註冊處配對資料，確認住戶有沒有擁有物業，並會抽查資產入息申報當中有沒有虛假，強調如果虛報，將會被收回公屋，同時有刑事後果。

針對所有家庭成員均年滿60歲或以上的全長者戶，將須於今年及明年10月申報是否仍住在公屋，羅表示，全長者戶一直納入整體的富戶政策，因為部分長者已回鄉安老，有關情況需要處理。被問到他們會否需要申報資產和物業，羅淑佩表示，不希望長者為社會奉獻一生後，在退休後需要經濟支持時，最後要離開公屋，所以署方會小心處理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5