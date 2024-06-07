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父親節美食｜帝逸酒店呈獻「中西日」父親節盛宴　Alva House海鮮自助晚餐推「限定斧頭扒」

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

帝逸酒店的Alva House自助餐、逸軒中式私房菜及日本餐廳源峰分別推出父親節限定斧頭扒、中式師房「逸」愛宴及日式「和牛盛」六月特選套餐。

父親節將至，作為子女需要向為家庭默默無私付出的爸爸聊表孝心與愛意！於父親節期間，帝逸酒店的Alva House自助餐、逸軒中式私房菜及日本餐廳源峰分別推出父親節限定斧頭扒、中式師房「逸」愛宴及日式「和牛盛」六月特選套餐！

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Alva House於2024年6月8日至9日及15日至16日於海陸交饗曲海鮮自助晚餐內推出限時節日限定斧頭扒及精選烤肉，讓每位爸爸盡情開懷大嚼，滿足「肉」望！而於2024年6月15日至16日的自助早午餐及晚餐期間，每位惠顧的爸爸更可獲贈精選啤酒一杯。

此外，廚師團隊更精選了鮮味的龍蝦與肥美的螃蟹來炮製成一系列冷熱佳餚，源源不斷送上生滾龍蝦蟹粥、花膠蟹肉海王羮、芝士焗龍蝦及椒鹽龍蝦鉗等。同時間，餐廳亦會提供多款恆常日式美饌如鐵板燒、爐端燒及天婦羅等。

凡於酒店網址預訂Alva House自助餐及繳付訂金，即可享有低至8折優惠，詳情請按此訂購

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