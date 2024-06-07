東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查

【東張西望／何伯何太／東張何伯／何伯／新何太／羅淑佩】何伯「新何太」風波未止，二人上《東張西望》控訴細女取走450萬元資產獲關注。外界質疑何伯高調現身電視，資產豐厚，是否合乎居住公屋的資格呢？

房屋署署長羅淑佩今日（７日）於電台節目表示，留意到有關個案，表明「呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。所以房署一定會做，已經做緊架喇。」

公屋資格｜資產申報收表約88% 羅淑佩：如屢勸未交將沒收單位

羅淑佩：何太從未加何伯

羅淑佩引述「新何太」於網上發布的信息，再跟房署紀錄核對後，確認何太居於菁田邨不是很久，今次毋須列入公屋資產申報的程序。

不過羅強調，不論透過媒體報道、何伯何太自己透露、或者外界向房署舉報也好，一旦新何太於內地擁有資產、物業，超出公屋居住門檻，她指一旦收到舉報或消息，房署就會寫信通報內地，作出調查。

房署最新已沒收９個單位，用相關渠道作出調查後，有足夠證據顯示公屋租戶，於內地的資產超標。

呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。

何伯有無得住公屋？

羅淑佩稱，留意到外界十分關注何伯的資產及居住資格。她指，經核對房署紀錄後，顯示何伯從來不是房署的公屋住戶，任何時候到現在、都並非屬於公屋住戶。

對於外界傳聞，指何太已經加咗何伯進入公屋戶籍？羅淑佩稱，據她紀錄是沒有。她強調，因此何伯不應該在公屋居住，直指他不屬於公屋住戶。

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