  • 26°C
香港時間 : 2024607日 (五) 14:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昂坪360｜暑假辦多啦A夢主題活動　來回纜車持票人捐$50獲贈限量套裝

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

大會安排了近1,500名學生和義工，穿上多啦Ａ夢主題顏色，排列拼出大型多啦A夢頭像。(昂坪360提供)

昂坪360於2024年6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」，預告與多啦Ａ夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友於昂坪見面。並指這項盛事得到文化體育及旅遊局與香港旅遊發展局支持，並被列入香港下半年盛事年表。更多有關「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」的活動詳情，昂坪360呼籲留意官方公告。

昂坪360同時公布慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝詳情，替鄰舍輔導會籌款。從6月15日早上10時起，持來回纜車票的人士，在東涌纜車站售票處捐款$50予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。「100%朋友召喚鈴」大冒險任務套裝限量500份，先到先得，換完即止。

「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝包括限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。(昂坪360提供)

另外，大會安排了福建中學附屬學校、保良局林文燦英文小學、佛教林金殿紀念小學、東涌天主教學校和鄰舍輔導會近1,500名學生和義工，穿上多啦Ａ夢主題顏色白、藍、黃、紅和黑五種顏色的衣服和帽子，排列拼出展覽主題大型的多啦A夢頭像。拼出的多啦A夢掛上了新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」。

「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝
換領日期及時間：

2024年6月15日10時起

（限量500份，每張即日有效來回纜車車票限換領乙套，先到先得，換完即止）

套裝換領地點：東涌纜車站售票處
詳情：2024年6月15日早上10時起，持即日有效來回纜車票的賓客，只要在東涌纜車站售票處捐款港幣$50予鄰舍輔導會，可換取「100%朋友召喚鈴」大冒險任務套裝乙套，套裝包括一張任務卡和限定豆沙包主題頭箍。賓客可憑著任務卡，在昂坪市集尋找「100%朋友召喚鈴」的足跡，完成任務後，在360旅遊資訊中心換取昂坪360獨有的「100%朋友召喚鈴」大冒險鈴鐺斜揹小袋乙個。

相關文章

金庸百年誕辰｜天地會總舵主陳近南雕塑現身啟德郵輪碼頭　展期至10.24
16:32 2024/05/29
金庸百年誕辰｜天地會總舵主陳近南雕塑現身啟德郵輪碼頭　展期至10.24
好客之道｜「好客之道」運動啟動　楊潤雄冀大眾熱情接待旅客
17:43 2024/06/03
好客之道｜「好客之道」運動啟動　楊潤雄冀大眾熱情接待旅客
盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫
21:49 2024/06/03
盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫

你可能感興趣

金庸百年誕辰｜天地會總舵主陳近南雕塑現身啟德郵輪碼頭　展期至10.24
16:32 2024/05/29
金庸百年誕辰｜天地會總舵主陳近南雕塑現身啟德郵輪碼頭　展期至10.24
好客之道｜「好客之道」運動啟動　楊潤雄冀大眾熱情接待旅客
17:43 2024/06/03
好客之道｜「好客之道」運動啟動　楊潤雄冀大眾熱情接待旅客
盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫
21:49 2024/06/03
盛事活動｜WATERBOMB再發聲明致歉　為首日散場取行李混亂解畫
文化體育及旅遊局 多啦A夢 車票 旅遊資訊 昂坪360 文娛藝術 市集 展覽 香港 纜車

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成