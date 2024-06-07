昂坪360｜暑假辦多啦A夢主題活動　來回纜車持票人捐$50獲贈限量套裝

▲ 大會安排了近1,500名學生和義工，穿上多啦Ａ夢主題顏色，排列拼出大型多啦A夢頭像。(昂坪360提供)

昂坪360於2024年6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」，預告與多啦Ａ夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友於昂坪見面。並指這項盛事得到文化體育及旅遊局與香港旅遊發展局支持，並被列入香港下半年盛事年表。更多有關「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」的活動詳情，昂坪360呼籲留意官方公告。

昂坪360同時公布慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝詳情，替鄰舍輔導會籌款。從6月15日早上10時起，持來回纜車票的人士，在東涌纜車站售票處捐款$50予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。「100%朋友召喚鈴」大冒險任務套裝限量500份，先到先得，換完即止。

▲ 「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝包括限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。(昂坪360提供)

另外，大會安排了福建中學附屬學校、保良局林文燦英文小學、佛教林金殿紀念小學、東涌天主教學校和鄰舍輔導會近1,500名學生和義工，穿上多啦Ａ夢主題顏色白、藍、黃、紅和黑五種顏色的衣服和帽子，排列拼出展覽主題大型的多啦A夢頭像。拼出的多啦A夢掛上了新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」。