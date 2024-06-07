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直腸癌︱中三男生大便出血以為生痔瘡　終揭患直腸癌第3期一邊化療一邊應付考試

兒童健康

發布時間： 39 分鐘前

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中三生大便出血揭患直腸癌第3期。

【大便出血/大腸癌/直腸癌/痔瘡】近年腸癌有年輕化趨勢，大便出血更是患癌徵兆。內地杭州一名中三學生大便出血，家人最初不以為然，以為他久坐生痔瘡，最終揭患結直腸癌第三期，男生接受手術後，還要一邊化療，一邊應付考試。

杭州第一人民醫院消化內科副主任楊晶醫生指出，在臨床上遇過最年輕的患者是一名中三男生，他在上學期發現自己大便出血，家人卻以為他久坐而患上痔瘡，因此沒有即時到醫院檢查。

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男生一邊化療一邊溫習

直至後來，男生大便出血情況變得頻繁，且愈來愈嚴重，家人才帶他到醫院檢查。在照了腸胃鏡後，證實男生患上結直腸癌，而且已到第3期，除了進行切除手術外，更要配合化療。快將應付考試的男生一邊治療，一邊還要溫習應付考試。

楊醫生又指，逾半年輕腸癌患者被確診時，通常已到第3或第4期，病情已比較嚴重，處理上比中老年人更棘手，這跟年輕人不重視身體檢查有關。他提醒，年輕人飲食習慣三餐不規律，而且偏好紅肉、高脂食物，日常少攝取膳食纖維，常吃宵夜，且缺乏運動，都跟腸癌病發息息相關。

大腸癌為本港癌症二號殺手

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸。有時大腸內壁細胞會有不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份為良性的，唯亦有小部份可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。

大腸癌常見7大症狀

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