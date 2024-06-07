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The Do Show丨吳鎮宇自爆當年不甘做羅嘉良陪襯　拒演《天地豪情》：返嚟TVB又要殺人放火

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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吳鎮宇接受鄭裕玲主持的網上節目「The Do Show」訪問。

入行多年的吳鎮宇演技好已毋庸置疑，早年更演出不少經典反派，當中包括《古惑仔》的「靚坤」，早前吳鎮宇為宣傳電影《談判專家》接受鄭裕玲主持的網上節目「The Do Show」訪問，大爆當年拒演反派而推卻某些角色。

當年於電影圈闖出名堂後，吳鎮宇也回歸TVB拍劇，當中包括跟羅嘉良、張可頤及宣萱合演的劇集《難兄難弟》，鎮宇表示當年建起議用羅嘉良，結果成就經典。

談判專家丨劉青雲吳鎮宇相隔19年再度碰頭　兩大影帝「講數」鬥演技

吳鎮宇接受Do姐節目訪問！（影片截圖）

推薦撈家演《難兄難弟》

不過在《難兄難弟》開拍前，TVB另一監製戚其義想吳鎮宇跟羅嘉良合作，可是吳鎮宇抗拒再演反派，因而推卻。

他說：「當時我細啦，《難兄難弟》嗰陣，人哋問我，我都話搵嘉良啦！咁《天地男兒》（編注：《天地豪情》）嘉良係第一男主角，我又要做個反派。(你唔鍾意做反派架？) 我喺TVB做完反派，我出面做反派就唔值錢！(咁樣計咩？) 同埋我返嚟TVB做咩仲要做60集反派？我響出面已經殺人放火，大佬呀，你明唔明個種感覺？」

Do姐稱從未演過反派，故不明白鎮孝，此時鎮宇解釋：「即係譬如你做咗『表姐』，你返嚟我畀60集『表姐』你做一做。」

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星二代丨吳鎮宇兒子因黃子華「輸身家」　為對方失落影帝覺得生命冇意義

拒當反派：返來又要殺人放火？

吳鎮宇承認當時年輕，回歸TVB卻非做主角感到不滿：「如果《難兄難弟》、《衝上雲霄》咁演主角當然沒問題啦，返來又要殺人放火，返來做乜？」

鎮宇續說：「嘉良本來係我點名要求合作㗎，下一套又要襯佢，仲要做反派，係好唔舒服㗎喺嗰個年紀嚟講，依家當然沒問題，我更加唔會理添啦！」

由於當年是梁家樹代阿戚邀他演出，連累對方被人鬧，鎮宇亦心感抱歉，他說：「只係出來見面傾下，諗唔到佢會覺得我肯演。」

吳鎮宇憶述當年一時失言：「我仲要話，TVB真係一間咩公司……即係一間唔好公司，因為我心入面不斷諗，點解呢，我返嚟幫你拍套咁高收視嘅《難兄難弟》成為經典，跟住又呃我做呢啲嘢呢？」惟鎮宇稱當年太年輕唔識諗，說：「因為（覺得）出面嘅反派係畀錢演，諗錯晒！」

（影片截圖）

《天地豪情》與《天地男兒》混淆？

不過，吳鎮宇似乎誤將推演的劇集《天地豪情》說成《天地男兒》，只因按時序計算，羅嘉良於1996年演出戚其義監製的《天地男兒》內只是配角兼反派，男主角是鄭少秋，其他配角還有張智霖、古天樂。加上那時候羅嘉良未成為「TVB一哥」，故這套65集長劇於當時不可能有「吳鎮宇襯羅嘉良」的安排。

而羅嘉良也正因演《天地男兒》奸角出位，在1997年與吳鎮宇合演《難兄難弟》，收視爆燈，羅嘉良由此成TVB一線小生。到1998年，羅嘉良擔正《天地豪情》當男一，故吳鎮宇所推的劇應是《天地豪情》才對，可能因劇名太似一時混淆。

《天地豪情》大結局收視42點，約252萬名觀眾收看，羅嘉良從此穩坐TVB一哥位置。 

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張家輝演大反派彈起

而鎮宇所說的「殺人放火」的反派應是張家輝飾演的甘量宏，《天地豪情》可說張家輝也電視圈的代表作，當中「家咩姐呀？我姓甘㗎！」一句對白成為經典。

當年由亞視過檔TVB不久的家輝，更憑此劇演大反派成功彈起，年尾獲1998年萬千星輝頒獎典禮「戲劇組螢幕大躍進獎項」，並獲王晶賞識拍電影《賭俠1999》，同時張家輝成TVB小生，主演《外父唔怕做》、《騙中傳奇》、《金裝四大才子》、《十萬噸情緣》、《天涯俠醫》等劇集，之後全力投入影壇，2008年憑《証人》封影帝創事業另一高峰。

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