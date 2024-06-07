減肥大作戰︱200磅醫生不計卡路里　靠控糖8個月激減48磅　飯前2種飲品更見效

【減肥/血糖/飲食調整/飯前飲品】想成功減肥除了要養成運動習慣和調整飲食，當中一個重點就是「控糖」。近日台灣有醫生分享自身經歷，他透露自己過往曾經是名重達198磅（約90公斤）的大肚腩胖男，其後靠著飲食調整和恆常運動成功在8個月內減走48磅（約22公斤），而當中一個成功關鍵就是「控糖」，主要靠著飯前2種飲品和3大飲食原則，好好控制食慾、控制血糖，從而達到減重目的。

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成功減肥關鍵就是「控糖」

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在網上節目《如果云知道》中指出，不只是糖尿病患者需要控糖，其實一般人的食慾也會受到血糖波動影響。他解釋，人在進食後，血糖緩慢上升，身體會分泌胰島素以控制血糖，然而如果在短時間内進食太多高GI（升糖指數）食物，血糖就會急升，這時身體也會隨即分泌更多胰島素讓血糖快速下降，從而帶來明顯飢餓感，如此踏入了越吃越餓、越吃越多的惡性循環。

他續指，胰島素是促成脂肪增生的荷爾蒙，所以若身體分泌過多胰島素就容易變肥，「一般建議飯前與飯後2小時的血糖波動範圍不要超過30至60mg/dl才較平穩」，而當血糖差距變大、長期巨幅波動，不單止會令人感飢餓昏睡，也會對血管造成傷害，讓血管承受過大壓力而發炎，容易引致心腦血管、腎臟與視網膜相關之疾病。

8個月激減48磅

魏士航醫生過往曾分享自身減肥經歷。他透露，從小家教強調「珍惜食物、不吃剩食物」，所以他總會負責吃完剩飯剩菜；小學時體型微胖的他，竟被老師當著全校師生的面直呼他「胖子」，讓他留下童年陰影。大學時期，又經常與朋友吃下午茶、宵夜等，總會「包底」朋友吃不完的食物；甚至到結婚生子後，他仍是家中的「廚餘機」，體重攀升至巔峰水平，重達198磅（約90公斤）。

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後來他有次受邀出席以減肥為主題的健康教育講座時，不希望被病人質疑，決心要減肥。他從其專業知識明白到肥胖可以引致多種疾病；最終他用了8個月時間，成功減至68公斤（約149磅），可以重新穿上以前穿不下的衣服、精神及皮膚變好。

控制血糖波動2種飯前飲品

他在節目中坦言，在減重初期也像大家一樣計算熱量協助控制，雖然有輕微效果，但卻容易忽略「食物的營養組成」；他解釋：

食物中帶最多熱量的是脂肪，實際上它引起的血糖波動卻最少，反之引起血糖大波動的是澱粉類食物。並以同樣吃500大卡的牛排與蛋糕為例，前者富含蛋白質與脂肪，血糖波動不明顯，後者血糖波動則相當驚人。

故此，他分享有助控制血糖波動的2種飲品，飯前飲用更有效：

500毫升水：醫生指出，過往有研究發現飯前飲水可以降低22%的食慾，同時提升25%的基礎代謝率；建議大家開始用餐時，可以先進食蛋白質和蔬菜，有效緩和升糖的速度和量，然後才吃澱粉類主食，而飯後水果就選擇一個奇異果大小的量。

2茶匙醋：醫生指出，過往有研究發現只要在餐前喝2茶匙無添加的天然釀造醋，有助大幅降低碳水化合物升糖的能力達20%；如果大家不習慣飲醋，亦有項研究指出先吃「醃漬食物」也能做到相似效果。

3大飲食原則

醫生當時分享3大飲食原則，只要遵從原則就能有效控制血糖：

1. 吃原型食物： 避免吃精緻澱粉和加工食品，即使是全麥麵包、藜麥餅乾或磨成粉的燕麥飲品均屬於容易讓血糖波動變大的加工食品，而非天然原型食物。

避免吃精緻澱粉和加工食品，即使是全麥麵包、藜麥餅乾或磨成粉的燕麥飲品均屬於容易讓血糖波動變大的加工食品，而非天然原型食物。 2. 少吃糊化食物： 橙和橙汁、白飯和粥，都是後者對於血糖波動影響較大。

橙和橙汁、白飯和粥，都是後者對於血糖波動影響較大。 3. 注意進食順序：以「水、肉、菜、飯、果」順序進食。

考慮到有時會感嘴饞想吃零食，醫生就建議大家「在正餐後吃」，避免正餐之間的時段，有助減少血糖起伏次數、降低對血管的傷害；零食選擇則建議無調味的堅果、70%以上的黑朱古力等，均富含天然油脂及礦物質、抗氧化物，但注意每日以30克為限。

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