小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校

▲ 李元元9月升小，獲派第一志願！

【星二代/李元元 /升小/幼稚園/名校/名牌幼稚園/小一派位】6月5日是公布小一派位結果的日子，現年6歲藝人李璨琛愛女、人氣星二代李元元（Lucy）今年9月都升小，很多人都關心Lucy的派位結果，而Lu媽就透露元元獲派第一志願。

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Lucy早前在幼稚園拍攝畢業照，見Lucy一臉呆滯非常搞笑！而Lucy讀的幼稚園位於跑馬地，出名多星二代，不過並不是私立幼稚園，而是行「學券制」，學費全免。而且派位結果理想，多獲派附近傳統名校。不過Lu媽就沒有發表元元獲派哪間小學，只是話表示「小學雞有書讀」，她在IG限時動態上載食壽司慶祝的照片。

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小一派位︱讀天主教聖瑪加利大幼稚園

李元元就讀的幼稚園是位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

據校網資料，2022-2023年小一派位統計表顯示，最多人獲派這5間小學，分別是聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖芳濟各學校及聖若瑟小學。

小一派位︱星二代學府

很多星二代都就讀此校，校友包括吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley，而名模周汶錡兩名兒子都是該校舊生。

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