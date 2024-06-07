學校動態｜多啦A夢頭像快閃昂坪 4間小學學生排出多啦A夢頭像

▲ 從6月15日早上10時起，持來回纜車票的賓客，只需在東涌纜車站售票處捐款港幣$50予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。

多啦A夢頭像昨日在昂坪快閃現身！來自福建中學附屬學校、保良局林文燦英文小學、佛教林金殿紀念小學、東涌天主教學校和鄰舍輔導會近1,500名學生和義工，穿上多啦Ａ夢主題顏色白、藍、黃、紅和黑五種顏色的衣服和帽子，有序排列拼出展覽主題多啦A夢頭像。拼出的多啦A夢掛上了新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，代表被法寶召喚到昂坪360，將從下周五（6月14日）至9月1日，率先帶來「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」。

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在為「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」預熱外，昂坪360同時公布慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝詳情，替鄰舍輔導會籌款。從6月15日早上10時起，持來回纜車票的賓客，只需在東涌纜車站售票處捐款港幣$50予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋。

▲ （左起）佛教林金殿紀念小學吳永雄校長與學生代表、福建中學附屬學校徐區懿華校長與學生代表、鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士與小朋友義工代表、昂坪360董事總經理董沛銓先生、保良局林文燦英文小學文詩詠校長MH與學生代表、東涌天主教小學陳少燕副校長與學生代表。

昂坪360董事總經理董沛銓先生表示，籌備是次活動並不容易，參與人數眾多，同學們由走位到成功拼出圖案，每步也是充滿挑戰。而鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士則表示，希望能夠透過「多啦A夢」這個家傳戶曉的角色，向大眾傳播關愛的精神，並且提醒大家要多關顧身邊的人。

這項盛事得到香港特別行政區文化體育及旅遊局與香港旅遊發展局支持，並被列入香港下半年盛事年表。更多有關「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」的活動詳情，請留意官方公告。

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