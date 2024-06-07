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UNIQLO 免費︱派1萬件AIRism無縫內褲　app 商品免費試用攻略

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

UNIQLO 免費派1萬件AIRism無縫內褲，app 商品免費試用攻略。

【UNIQLO／免費／AIRism 底衫／內褲／領獎資格／AIRism 內褲】UNIQLO免費向港人派1萬件AIRism無縫內褲，已經於app公布得獎結果，會員可登入領取優惠券。

UNIQLO於5月舉行一推廣活動，邀請多達1萬名顧客試用AIRism 內褲。事實上，UNIQLO每月都會舉辦免費試用活動，只要客人符合一定要求，就有機會獲贈衣物試穿。

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漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

UNIQLO 免費試穿攻略

UNIQLO 於5月中舉行網上活動，發起顧客關注UNIQLO社交網站專頁，完成活動步驟，即有機會換領免費AIRism 超無縫內褲一件。

即日起，合資格客人可經UNIQLO app (「我的帳戶」>「優惠券」)內，向得獎者發出獎品換領券，通知領獎安排。

商品換領期由即日起至7月25日止，只限UNIQLO 門店營業時間內換領，逾期作廢。

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UNIQLO 免費試用月月送

UNIQLO 會員可透過app，購物後提交評價，分享UNIQLO 商品的穿著心得，就有機會得獎，每月名額至少百多個。

參加方式很簡單，只須下載UNIQLO app，填寫商品評價，就有機會獲贈商品體驗券。

  • 下載及登入 UNIQLO app
  • 點擊「我的帳戶」，再點擊「填寫評價」
  • 收到「會員評價送好禮活動」通知
  • 受邀會員將收到商品體驗換領券
  • 免費換領體驗商品

UNIQLO 表示，參與試穿商品體驗後，客人可填寫問卷，分享對於商品的看法，就再有更多機會繼續獲免費體驗。

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