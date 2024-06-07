內地優才｜內地優才來港1個月後悔拿身份證　力數3大問題：到處都是坑

▲ 內地優才來港1個月悔拿身份證，力數3大問題指「到處都是坑」。（istock圖片）

政府為吸引更多人才到港發展，推出優才入境計劃，不過有內地人才來港1個月後，卻後悔透過該計劃取得香港身份證，並列出3大問題，表示處處是陷阱。

近日有經常分享優才計劃資訊的內地博主，於小紅書上以「後悔拿香港身份了」為題發文，表示有朋友今年年初透過人才計劃獲批香港身份證，但來港1個月後卻向她大呻「後悔拿香港身份證了，感覺哪哪都是坑」。

內地優才列香港身份證3大問題

樓主指出，其朋友拿到香港身份證後才發現，通過香港人才計劃拿到的香港身份證只是一個臨時身份證，很多港人福利不能即時享有，隨後又列出3大問題，包括「需要轉永居後拿香港護照才能免簽」、「回內地要拿回鄉證，沒有回鄉證孩子無法參加華僑聯考」、「DSE聯考無法報考內地大學」、「在港享受不了置業公租房等福利優惠」。

申請來港應事前了解清楚

對於朋友提及的福利問題，樓主總結回應，「永居和非永居，有香港護照和沒香港護照，拿回鄉證和不拿回鄉證，這些問題其實一直困擾著很多人」，又指很多人沒有事前了解清楚便去申請，結果獲批到港後才發現與想像中不太一樣，質疑自己「是不是踩坑了」。

網民指政策是為吸納人才 非申請福利

帖文一出，引來大批內地網民留言，表示這個政策就是為了避免剛來港人士享用福利後便離開的情況，也有人表示政策只是為了吸納人才，不是用來申請福利，若希望擁有福利，可以申請永居。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5