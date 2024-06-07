東張西望丨容羨媛採訪「垃圾屋」被罵幼稚　高EQ回應：話我啦冇問題㗎！

▲ 《東張西望》容羨媛被罵，以高EQ回應。

日前《東張西望》派出容羨媛採訪「垃圾屋」，因為有屋主把單位內的雜物埋滿走廊甚至後樓梯，容羨媛與攝製隊拍單位外視情況，可見單位門前的雜物，而且堆積高度比如一個成年人一般高，而且單位大門被阻塞，無法進出。阻塞通道並引來老鼠，嚴重影響鄰居。

容羨媛訪問街坊指，屋主雜物影響他們生活外，更擔心如遇上火災時無法逃生。而此「垃圾屋」屋主是位老婆婆，據悉她是個退休教師。

這個婆婆接受容羨媛採訪時，婆婆聲稱因為附近鄰居發出噪音，令她不能回單位住。容羨媛向屋主亦表示希望可提供幫助，但婆婆再三拒絕，更指︰「你接觸到我痛處！」

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東張西望丨容羨媛被罵幼稚

容羨媛問屋主如果噪音問題能解決，她是否就可以搬回家住，可是屋主顯得不耐煩稱：「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」

在昨晚（6月6日）的《東張西望》預告炮台山有一間地舖展示殯儀用的紙紮品，此「靈異地舖」令街坊不安，舖主將在今晚《東張西望》親解這創作原因。然後，回到廠景作總結，容羨媛自嘲稱：「可能係我幼稚啦，我真係唔明點解要咁做囉。」

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東張西望丨高EQ自抽

另外，容羨媛在昨日於個人社交平台上載訪問「垃圾屋」婆婆而被罵幼稚的截圖，並用電影《正義迴廊》經典對白自抽，寫道：

話我啦話我啦，我冇問題㗎！最緊要係而家啲雜物清晒，大家唔洗再驚走火通道同樓梯被阻塞！希望困擾左（咗）大廈近20年嘅問題真係可以解決啦🙏🏻！

網民紛紛留言力撐容羨媛，並指戶主把雜物堆出屋外，行為十分過份。

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