人氣男歌手丨Tyson Yoshi 宣布求婚成功　晒為女友戴上鑽戒勁甜蜜：She said yes

歌手Tyson Yoshi在社交網宣布喜訊,正式「升呢」做人夫!他晒出多張求婚照,見他做足儀式,親自下跪向女友Christy求婚,並興奮發文表示「She said yes」!

Tyson Yoshi計劃讓小孩體驗車身上畫畫 不肯回應取消關注kayan9896原因

演唱會求婚

相中可見,成功求婚後,二人相擁,見Christy全程用手遮面,似乎淚流滿面,相信是非常感動,估不到男友會突然求婚。

原來Tyson Yoshi今日(6月6日)在加拿大溫哥華舉行個人演唱會,期間他在台上突如其來唱出為女友Christy寫的新歌《Would You》,並當場向女友求婚成功。

在演唱會進入尾聲時,TY誠邀女友Christy上台,並唱出新歌《Would You》,Tyson Yoshi唱新歌前大聲呼叫:「好緊張

呀!」。

新歌以二人相處為藍本,歌曲中充滿小細節,Christy一度在台上感動落淚。當Tyson Yoshi唱出:「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後,隨即跪下並向女友遞上鑽戒,在台上向Christy求婚!女友感動落淚下點頭答應,TY為她帶上求婚戒指後,兩人更在一片呼聲中擁吻。

愛得甜蜜

其實Tyson Yoshi與Christy拍拖7年,一直愛得甜蜜,即使他在圈中發展愈來愈好,人氣愈來愈勁,對Christy的愛始終如一。

早年曾有網民攻擊Christy樣貌醜,身為男友的Tyson Yoshi即挺身護花,二人間中亦會在社交平台公開放閃晒恩愛,羨煞旁人。

而且,Tyson Yoshi相當販愛錫Christy,2018 年的《To My Queen》是他送給Christy 的一份禮物,成名曲《Chirsty》亦是為了女友度身打造,更直接用了女友的名字為歌曲取名,十分甜蜜。

