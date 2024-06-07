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人氣男歌手丨Tyson Yoshi 宣布求婚成功　晒為女友戴上鑽戒勁甜蜜：She said yes

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

恭喜晒Tyson Yoshi ！

歌手Tyson Yoshi在社交網宣布喜訊，正式「升呢」做人夫！他晒出多張求婚照，見他做足儀式，親自下跪向女友Christy求婚，並興奮發文表示「She said yes」！

Tyson Yoshi計劃讓小孩體驗車身上畫畫　不肯回應取消關注kayan9896原因

演唱會求婚

相中可見，成功求婚後，二人相擁，見Christy全程用手遮面，似乎淚流滿面，相信是非常感動，估不到男友會突然求婚。

原來Tyson Yoshi今日（6月6日）在加拿大溫哥華舉行個人演唱會，期間他在台上突如其來唱出為女友Christy寫的新歌《Would You》，並當場向女友求婚成功。

在演唱會進入尾聲時，TY誠邀女友Christy上台，並唱出新歌《Would You》，Tyson Yoshi唱新歌前大聲呼叫：「好緊張
呀！」。

新歌以二人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy一度在台上感動落淚。當Tyson Yoshi唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後，隨即跪下並向女友遞上鑽戒，在台上向Christy求婚！女友感動落淚下點頭答應，TY為她帶上求婚戒指後，兩人更在一片呼聲中擁吻。

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愛得甜蜜

其實Tyson Yoshi與Christy拍拖7年，一直愛得甜蜜，即使他在圈中發展愈來愈好，人氣愈來愈勁，對Christy的愛始終如一。

早年曾有網民攻擊Christy樣貌醜，身為男友的Tyson Yoshi即挺身護花，二人間中亦會在社交平台公開放閃晒恩愛，羨煞旁人。

而且，Tyson Yoshi相當販愛錫Christy，2018 年的《To My Queen》是他送給Christy 的一份禮物，成名曲《Chirsty》亦是為了女友度身打造，更直接用了女友的名字為歌曲取名，十分甜蜜。

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