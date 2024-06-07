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指甲健康｜中西醫拆解指甲健康密碼　2種狀況恐是癌症警號

保健美顏

發布時間： 2 小時前

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中西醫拆解指甲健康密碼，2種狀況恐是癌症警號。

【指甲／健康】不少人會有看手指的習慣，但原來當指甲出現不同表徵，或呈現不同顏色時也要小心，因有機會是反映到身體健康狀況，可以是普通細菌感染，更嚴重的有機會是肝臟出問題，甚或可能是癌變警號。TOPick 整合了不同中西醫對指甲健康的看法，關注健康的人士，不妨參考一下。

本港皮膚科專科醫生黃之鍵曾受訪分享，指甲正常一般呈粉紅色，月牙位置為白色，表面光滑。但指甲也可因不同外來因素而起變化，倘若曾患腎病、肝病等，或由於甲狀腺等内分泌問題，都可致指甲出現變形情況。

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綠甲症

  • 黃醫生指出，如果指甲出現綠色，可能是患上灰甲，或受細菌感染。通常若指甲經過長期浸泡在溫水裡的情況，如曾經去過SPA，或水療的地方，出現綠甲症就會更加高危。而感染綠甲症之後，若得不到妥善控制，嚴重可演變成甲溝炎。

白斑

  • 當指甲出現白斑，最典型的情況可能是因創傷所致。但也有指肝病病人可能會出現白斑；另有一種情形是指甲最末端離開甲床部分的白色，如果該部分變白的範圍突然向内變大的話，就和指甲與甲床的分離有關，俗稱「離甲」。這種情況成因眾多，如創傷，或者是灰甲、牛皮蘚等病症，都可以引起這個問題。

而有2種情形是要特別小心，分別就是指甲出現「黑線」或呈腫脹狀態。

黑線

  • 若見到指甲上呈一條垂直黑色斑，就是「黑色素甲」。黑色素甲大部分屬於良性，但如果垂直黑色斑有所改變，比如顔色突然變得不均匀，或線條變粗很多，甚至如果除了指甲位置有顏色之外，在甲溝或指甲周圍的地方出現顔色轉變，這些情況就要提高警覺，有機會是黑色素瘤癌症病變。

腫脹

  • 很多問題都可致指甲腫脹，如指甲下面有惡性腫瘤長出時，或者指甲曾經感染過，如甲溝炎的情況，以及指甲邊的位置突然很腫、很痛，都會形成腫脹的情況。黃醫生指，如果在甲床位置出現腫脹的現象，也可能需要做一些組織檢查，去排除是否有細胞變異或癌症的狀況。

中西醫拆解指甲健康狀況

到底怎樣為之健康的指甲？TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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另外，註冊中醫師張婉蘭亦曾拆解指甲月牙顏色的秘密。她指出，人體的氣血足、身體健康、肝血充足，指甲堅韌明亮、紅潤光澤。健康人士的月牙面積大致是指甲的五分之一，少於五分之一，表示精力不足、腸胃吸收能力差。

如果月牙突然變得晦暗、縮細、消失，往往意味着患有消耗性的疾病或腫瘤、內出血等。而月牙大於五分之一時，可能意味着心肌肥大，易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。當然，如有任何懷疑，最好還是直接求醫。

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