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車Cam直擊丨跟的士司機因車速問題駡戰　男乘客被趕落車爆粗問候

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

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的士司機跟乘客展開駡戰！

的士司機待客之道向被詬病，為此香港的士業議會響應旅發局「好客之道」運動，開展新一屆「的士禮貌活動」，希望提升的士業界形象、推廣友善乘車環境。

不過日前某網民上載一段的士司機跟男乘客爭執的車Cam片，並寫道：「忍唔住整咗個字幕版，方便大家了解禮貌運動首日推行情況。#客人無禮貌 #我們怎會有禮貌」

車Cam直擊︱寶馬女司機衝紅燈撞飛多名小學生　傳因1理由洩憤報復社會

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司機直斥乘客：你呢啲咁㒼塞嘅人

車Cam片段長約2分鐘，當時為下午2時，影片開首男乘客對司機說：「司機可唔可盡快呀？」司機隨即說：「你自己睇到(路況)。」男乘客續說：「我知呀，盡快呀，我屋企人有事。」

之後又提高聲浪要求司機開快點，司機隨即喝道：「嗱嗱嗱，你要發我脾氣就落車……我已經盡快㗎啦」，男乘客即反擊：「我無發你脾氣，我只係叫你盡快咋。」

惟男乘客的說話引來的士司機不滿兼說：「我都幫你唔到，你一係落車坐過另一架，你呢啲咁㒼塞嘅人。」

二人隨著展開罵戰，的士司機說：「你唔駛喝我啫……我好快㗎啦」，男乘客則否認「我冇喝你呀」，最後的士司機叫乘客落車：「我唔車呀，我覺得你有問題」，並將的士泊在一邊叫對方落車，最後男乘客爆粗兼鬧司機「食屎狗」後離去。

（經濟日報圖片）

網民：唔抵可憐

網民看過影片後覺得雙方也有問題，有人認為的士司機態度有問題：「DCX真係大晒，好聲好氣叫你快D，咁都被趕落車」、「人哋叫你盡快，你咪答，塞車冇辦法。DCX 服務態度，立即想趕人落車，好有問題，唔抵可憐」。

不過亦有網民撐的士司機：「早啲出門口就唔使搭的士啦」、「(男乘客)又真係抵X落車」、「好在司機有 Cam 影低，如果唔係俾個客屈拒載 」

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