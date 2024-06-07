命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】

【乙型肝癌/肝癌/肝硬化/晚期/單親媽】家家有本難唸的經，每個人都有自己的經歷和故事。內地一名32歲單親媽媽經歷過婚姻失敗，原生家庭偏愛弟妹和工作不愉快，但她一直堅強地生活，亦從不怨天尤人。不幸地因為認識渣男前夫，導致她感染乙型肝炎，埋下肝癌的禍根。在生命的尾聲，化療對她的病情已經起不了作用，她坦言希望解脫，不懼怕死亡。近日，胞弟發訃聞指「姐姐去了一個美麗的地方」，享年32歲。

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該名內地32歲單親媽媽，化名熙，在社交平台「小紅書」記錄自己抗癌的經歷。女事主在去年9月中發文，指自己肚皮和頸上出現類似蜘蛛痣的啡色斑點，密密麻麻的，形容「很多但不痛不癢」，但狀甚嚇人。當時她求醫確診肝硬化晚期，需要即時切除肝臟癌細胞。排期兩個月後順利做手術，惟術後開始出現癌栓，導致癌細胞一直復發。罹癌後半年，她一直家裡和醫院兩邊走，一邊接受治療，一邊獨力照顧4歲的女兒。

身世淒慘 遇人不淑埋下罹癌禍根

她經常慨嘆自己身世悲慘，這些年來，她身心均承受巨大壓力，導致她以前生活放縱，「學人熬夜喝酒，然後天天吃外賣」，埋下罹癌的計時炸彈，而患癌的最大原因是因為前夫。她從前夫身上不幸感染乙型肝炎，且在懷孕6個月時，前夫曾叫女事主墮胎，但女事主不忍心遂誕下女兒。女兒出生後，前夫亦沒有盡過父親的責任，「只看過女兒3、4次，沒有照顧過一天，餵奶、尿不濕從來都沒有幫過一次」。離婚後前夫不但不承認父女關係，連基本的撫養費也是女事主哭哭鬧鬧才願意給，終鬧上法庭欲與前妻撇清關係。

渣男真的太不要臉了，剛開始不承認孩子是他的，後面又說共同撫養，撫養費只願意給￥800。

婚姻失敗 原生家庭不體諒

女事主一直獨立生活和獨力照顧女兒，面對婚姻失敗之餘，其原生家庭的往事亦戳中女事主內心的痛處。女事主是家裡的大姐姐，有一對弟妹，父母對弟妹寵愛有加，而她自16歲起已經沒有讀書出去工作養家。當女事主後來住院接受化療時，沒有一個家人願意陪伴在側。其中有兩天化療後不能夠自理，弟弟自願請假照顧她亦被母親責罵，「好像我故意讓我弟陪著我不去上班一樣」。女事主坦言失望，她以為自己已經很懂事，卻反而被家人責罵。不被家人體諒的心痛，比起經歷化療後身上的疼痛更撕心裂肺。

每次治療都那麼痛苦，我沒哭，可是聽她這樣說我真的覺得很委屈。他們一點都不在意我是個癌症病人。可能這輩子就是來受罪的，只有死了才解脫了，真的很羨慕那種被父母寵愛捧在手裡的感覺。

生命進入倒數 不怕死亡只想盡快解脫

不論是婚姻、家庭或是工作，女事主都屢戰屢敗，困難重重。在31歲那年確診晚期肝癌，儘管她努力抗癌9個月，忍受著化療的痛楚，病情從未見好轉。她曾慨嘆「這輩子活得太苦了」，「感覺自己快要撐不下去了」。到今年5月，女事主感覺生命進入倒數，當時她腹水嚴重、每天乏力、沒有精神，比起以前明顯消瘦不少。

真的覺得好累，堅持不下去了，現在的我一點都不怕死，就想早點解脫……

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日前，女事主胞弟透過姐姐的賬號發布訃聞，指姐姐已經返魂乏術，「去了一個美麗的地方」，終年32歲。

網民憐惜：她是個苦命人

帖文下有網民一直追蹤女事主的帖文和病情，紛紛表示可惜和悲傷，指「她是一個苦命人」，「她是一個堅強的媽媽」，這輩子辛苦了她，希望她能夠早日安息。亦有網民提醒胞弟要定期做身體檢查，指癌細胞可能是基因遺傳，不要掉以輕心。有網民亦指，女事主年紀輕輕罹癌，可能是因為情緒負能量影響身心，提醒大家保持身心健康的重要性。

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肝硬化5大成因+4招預防

據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

酗酒

感染病毒(如慢性病毒性肝炎)

大量服用某些藥物

長期受某些環境毒物侵害

遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

減少飲酒

注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染

避免服用不必要的藥物及成藥

保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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