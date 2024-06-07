  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 16:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

命運弄人︱32歲單親媽身世淒慘被前夫傳染乙肝　2大習慣演變肝癌離世遺4歲幼女【附肝硬化5大成因+4招預防】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【乙型肝癌/肝癌/肝硬化/晚期/單親媽】家家有本難唸的經，每個人都有自己的經歷和故事。內地一名32歲單親媽媽經歷過婚姻失敗，原生家庭偏愛弟妹和工作不愉快，但她一直堅強地生活，亦從不怨天尤人。不幸地因為認識渣男前夫，導致她感染乙型肝炎，埋下肝癌的禍根。在生命的尾聲，化療對她的病情已經起不了作用，她坦言希望解脫，不懼怕死亡。近日，胞弟發訃聞指「姐姐去了一個美麗的地方」，享年32歲。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

該名內地32歲單親媽媽，化名熙，在社交平台「小紅書」記錄自己抗癌的經歷。女事主在去年9月中發文，指自己肚皮和頸上出現類似蜘蛛痣的啡色斑點，密密麻麻的，形容「很多但不痛不癢」，但狀甚嚇人。當時她求醫確診肝硬化晚期，需要即時切除肝臟癌細胞。排期兩個月後順利做手術，惟術後開始出現癌栓，導致癌細胞一直復發。罹癌後半年，她一直家裡和醫院兩邊走，一邊接受治療，一邊獨力照顧4歲的女兒。

身世淒慘 遇人不淑埋下罹癌禍根

她經常慨嘆自己身世悲慘，這些年來，她身心均承受巨大壓力，導致她以前生活放縱，「學人熬夜喝酒，然後天天吃外賣」，埋下罹癌的計時炸彈，而患癌的最大原因是因為前夫。她從前夫身上不幸感染乙型肝炎，且在懷孕6個月時，前夫曾叫女事主墮胎，但女事主不忍心遂誕下女兒。女兒出生後，前夫亦沒有盡過父親的責任，「只看過女兒3、4次，沒有照顧過一天，餵奶、尿不濕從來都沒有幫過一次」。離婚後前夫不但不承認父女關係，連基本的撫養費也是女事主哭哭鬧鬧才願意給，終鬧上法庭欲與前妻撇清關係。

渣男真的太不要臉了，剛開始不承認孩子是他的，後面又說共同撫養，撫養費只願意給￥800。

婚姻失敗 原生家庭不體諒

女事主一直獨立生活和獨力照顧女兒，面對婚姻失敗之餘，其原生家庭的往事亦戳中女事主內心的痛處。女事主是家裡的大姐姐，有一對弟妹，父母對弟妹寵愛有加，而她自16歲起已經沒有讀書出去工作養家。當女事主後來住院接受化療時，沒有一個家人願意陪伴在側。其中有兩天化療後不能夠自理，弟弟自願請假照顧她亦被母親責罵，「好像我故意讓我弟陪著我不去上班一樣」。女事主坦言失望，她以為自己已經很懂事，卻反而被家人責罵。不被家人體諒的心痛，比起經歷化療後身上的疼痛更撕心裂肺。

每次治療都那麼痛苦，我沒哭，可是聽她這樣說我真的覺得很委屈。他們一點都不在意我是個癌症病人。可能這輩子就是來受罪的，只有死了才解脫了，真的很羨慕那種被父母寵愛捧在手裡的感覺。

生命進入倒數 不怕死亡只想盡快解脫

不論是婚姻、家庭或是工作，女事主都屢戰屢敗，困難重重。在31歲那年確診晚期肝癌，儘管她努力抗癌9個月，忍受著化療的痛楚，病情從未見好轉。她曾慨嘆「這輩子活得太苦了」，「感覺自己快要撐不下去了」。到今年5月，女事主感覺生命進入倒數，當時她腹水嚴重、每天乏力、沒有精神，比起以前明顯消瘦不少。

真的覺得好累，堅持不下去了，現在的我一點都不怕死，就想早點解脫……

點擊圖片放大
+4
+3

日前，女事主胞弟透過姐姐的賬號發布訃聞，指姐姐已經返魂乏術，「去了一個美麗的地方」，終年32歲。

網民憐惜：她是個苦命人

帖文下有網民一直追蹤女事主的帖文和病情，紛紛表示可惜和悲傷，指「她是一個苦命人」，「她是一個堅強的媽媽」，這輩子辛苦了她，希望她能夠早日安息。亦有網民提醒胞弟要定期做身體檢查，指癌細胞可能是基因遺傳，不要掉以輕心。有網民亦指，女事主年紀輕輕罹癌，可能是因為情緒負能量影響身心，提醒大家保持身心健康的重要性。

點擊圖片放大
+6
+5

肝硬化5大成因+4招預防

據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

  • 酗酒
  • 感染病毒(如慢性病毒性肝炎)
  • 大量服用某些藥物
  • 長期受某些環境毒物侵害
  • 遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

  • 減少飲酒
  • 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染
  • 避免服用不必要的藥物及成藥
  • 保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
12:45 2024/05/07
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
癌症警號｜男子出疹誤以為皮膚敏感　體檢揭是「蜘蛛痣」確診肝癌
13:13 2024/05/09
癌症警號｜男子出疹誤以為皮膚敏感　體檢揭是「蜘蛛痣」確診肝癌
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
12:54 2024/05/20
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險
12:52 2024/06/04
爆肝行業｜10大爆肝行業出爐排第一出乎意料　醫生：3大壞習慣增患肝癌風險

你可能感興趣

肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
12:45 2024/05/07
肝癌｜男子半年瘦11磅確診中期肝癌　醫生揭元兇：早餐愛吃1配料
癌症警號｜男子出疹誤以為皮膚敏感　體檢揭是「蜘蛛痣」確診肝癌
13:13 2024/05/09
癌症警號｜男子出疹誤以為皮膚敏感　體檢揭是「蜘蛛痣」確診肝癌
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
12:54 2024/05/20
肝癌︱38歲醫生常疲累患肝癌末期病逝　揭做漏1步 定期抽血檢查都無用
健康問題 肝癌 網絡熱話 爸媽心聲 夫妻之道 乙型肝炎 肝硬化 離婚 壓力 化療

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成