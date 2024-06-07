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減肥大作戰｜作息不規律+壓力大　女大生暴肥至192磅立志減肥　8月激減近90磅變女神

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【暴肥/減肥/壓力/作息/瘦身】只要有恆心！內地一名女子因作息不規律兼壓力大，高中時候暴肥至192磅，上到大學才驚覺已暴肥到「買衫無碼」的地步，加上健康出現問題，於是下定決心減肥。最終她靠著2招成功在8月激減近90磅，身材外貌都判若兩人，笑稱自己如今「出門都抬起頭，整個人變得很自信！」

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Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

綜合內媒及《大米Video》報道，河北承德一名女子高中因讀書壓力及作息不規律，由121磅暴肥至193磅，最終影響到身體健康，加上選購衣服時亦再難買到自己的尺寸，整個人亦都變得極無自信，因此下定決心要努力減肥。

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8個月激減近90磅

大學一年級下半年，事主開始減肥大計，最終成功在8個月內由193磅激減到89磅，足足減去近90磅肥肉，穿上當年高中校服已如同「小孩子穿大人的衣服」，坦言放假回家時，爸爸看見她暴瘦後瞬間都心痛落淚了。

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事主分享極速瘦身2大關鍵

事主分享指，自己可以短時間內成功摵甩肥內，主要歸功於調整飲食及堅持運動兩大方面：

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  • 調整飲食：控制每日攝入熱量
  • 堅持運動：行樓梯到課室上堂、晚上飯後跳繩、操場跑步或健身操，每日運動約2至3小時。

    • 瘦身後變得更有自信

    事主表示，由於瘦身後身材及外貌都有極大變化，亦令她變得更加自信，笑言：「以前胖時出門會一直低著頭，但是現在都會抬起頭，整個人都變得很自信！」

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