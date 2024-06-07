英國王室｜凱特王妃最新病況曝光　威廉王子親證有好轉1段對話令人動容

▲ 凱特王妃最新病況曝光，威廉王子親證有好轉，1段對話令人動容。（AFP圖片）

【凱特王妃/凱特患癌/威廉王子/查理斯三世/英國王室】威廉王子（Prince William）5日出席在英國樸茨茅夫舉行的諾曼第登陸80周年紀念活動，期間與一名百歲人瑞老兵交談，他透露凱特王妃（Kate Middleton）的病況正在好轉，很想前來參加活動，又分享了凱特祖母生前在戰時服役的往事，令人動容。

凱特患癌｜威廉透露凱特最新病況

英王查理斯三世（King Chars III）、王后卡米拉（Queen Camilla）、威廉王子、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）等政要，早前出席諾曼第登陸80周年紀念活動，查理斯當日發表了確診患癌以來首次公開演講。

紀念儀式結束後，王室成員與諾曼第登陸退伍軍人聊天並握手。其中一位100歲老兵維文（Geoffrey Weaving）坐在輪椅上，向威廉問起凱特王妃的近況，「你的太太有好一點嗎？」，威廉彎下腰回答「她越來越好了，謝謝」，指凱特十分希望前來參加活動，又提到她的祖母於二戰時在布萊切利園（Bletchley Park）進行密碼解讀工作的經歷。

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凱特患癌｜凱特祖母二戰任密碼破譯員

據英國《每日電訊報》報道，威廉亦與一位曾在布萊切利園擔任密碼破譯員的婦女交談。威廉對她說「我妻子的祖母跟你做一樣的工作，凱特直到祖母生命的最後，才知道這些事。」

凱特王妃的祖母格拉斯博羅（Valerie Glassborow）與雙胞胎妹妹瑪莉（Mary）曾在布萊切利園16號小屋擔任密碼破譯員。格拉斯博羅當年截獲一條日本投降的消息，成為少數包含國王及首相在內知道二戰要結束的人士之一。她於2006年去世，享年82歲，生前對戰爭時的工作守口如瓶。

凱特王妃2019年到訪布萊切利園時，曾告訴幾名正學習使用「恩尼格瑪密碼機」的學童，自己的祖母和姨婆曾在此工作，「這非常酷，不幸的是，我祖母在世時無法談論這些事」。當時她與4名擔任密碼破譯員的婦女見面，向她們表示「應為從事非常重要的工作而感到自豪」，同時希望後代銘記她們的貢獻。

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凱特患癌｜凱特重返公職暫未有期

凱特王妃於1月完成腹部手術後未有公開露面，直至當地時間3月22日透過影片透露自己患癌，並於2月下旬開始接受預防性化療，消息震驚全球。凱特強調目前身體狀況很好，希望外界能理解他們需要時間、空間和私隱，以完成她的治療。

據報，凱特王妃打算在康復後再重投、以及繼續專注於幼兒教育的領域發展。但到目前為止，還沒有關於凱特王妃健康狀況的最新消息。而一名王室消息人士指出，在凱特王妃休養期間，希望大眾要尊重她的隱私。

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