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家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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阿佘親自點名望與敏奕再合作。

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜等主演劇集《家族榮耀之繼承者》，昨晚（6日）播出一集，劇情講述Brian（羅子溢飾）雖然鍾情Linda（王敏奕飾），但礙於Gigi（梁諾妍飾）父親是拿督有助其事業發展，遂無恥地一腳踏兩船之餘，更在Linda正日生日當晚偷會Gigi。

家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊

多場情緒戲

在餐廳獨自呆等一晚的Linda及後在遊艇見到Brian與Gigi親熱，並帶著錯愕、難以置信及憤怒的情緒哭著離開，緊追其後的Brian解釋一輪後決定狠心分手，令Linda激動至當場暈倒；Linda送院後竟發現懷有Brian BB，Brian得悉升呢父親後竟厚顏地企圖氹回Linda。

對於子溢繼《婚後事》後再度辜負無辜地做了小三的敏奕，網民無不感到氣結，除搞笑直斥子溢角色「渣出新高度」，亦封敏奕為「最強戀愛腦」，種種不理智行為令人看得相當無語。

Linda喺正日生日當晚被男友背叛，真係好慘。

大展喊功

昨晚亦是敏奕演技晒冷之夜，之前在《婚後事》中喊出靚樣新高度的她，昨晚一集喊功亦相當有層次，尤其步出醫院後遭Brian糾纏一幕，全程含著滿滿的淚水指責Brian的她、由於要符合倔強人設，竟全程一滴淚水都沒有流下來，並夾啱Timing於轉身背對Brian後眼淚才奪眶而出，相當考功夫。

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阿佘望再有合作

至於在劇中演敏奕師姐的阿佘，在社交網甫出二人玩劍擊的相片，並發文表示：「什麼是默契？這就是默契！#我哋可以試吓跳影子舞 #🤣#期待第三次合作 」

敏奕留言回覆「咁甜得唔得㗎!」 阿佘再表示「感覺。。好正」可見阿佘相當欣賞對方。

阿佘甫出與敏奕照。

點名力讚

其實阿佘曾多次公開點名力讚敏奕，她受訪說：「佢係做足功課、好投入嘅演員，都係好用功。我啱啱又同佢拍完《家族榮耀》，連續兩套戲都有對手戲，兩個角色都好唔同嘅時候，都畀到大家一個唔同嘅感覺，欣賞佢嘅努力。」又指大家合作很有化學作用。

阿佘身為三料視后，能得到其讚賞真的不容易，敏奕果然叻女。

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