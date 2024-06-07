拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】

▲ 昔「台劇男神」母陳屍樓頂，2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】

【認屍/遺體認領/唐治平/法醫】台灣男藝人唐治平的73歲母親，日前被發現陳屍社區頂樓。唐治平前往確認遺體程序，卻因2個因素覺得遺體不像是他母親，堅拒認屍。有經驗豐富的法醫對此表示，通常有1招可以解決問題。

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現年46歲、曾出演過台劇《花樣少年少女》、《白色巨塔》的昔日「偶像劇男神」唐治平，其73歲母親在6月3日被發現陳屍社區頂樓，身上發現屬於她個人物品的證物包括鑰匙、磁扣等，附近鄰居及遠房親戚的指證，皆認證死者為唐母。但唐治平前往認屍後，堅決否認該具遺體是自己的母親，不肯認領。他在受訪時指出，他認為遺體的穿著及臉部特徵都不像母親，因此堅稱「不是我母親」：

我親眼覺得不是我母親…… 鑰匙、磁扣，確實是我母親的東西，但是我上去看了，首先我母親沒有綠色衣物，她（女屍）上衣綠色、下褲綠色；其次腳很粗，我母親腿非常細；另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。

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法醫教1招解決方法

有豐富驗屍經驗的法醫高大成指出，晚輩不願意相認長輩遺體的情形，也是他第一次見到。對於唐治平「不認屍」的理由，高大成表示，其實很多人在輕生時，就會穿最喜歡、但平常不會穿的衣服，因此唐治平主觀的認為並不可作準。這時要驗證客觀事實，就只能從科學角度解決，方法是由檢方下令，去抽取唐治平的血檢測DNA，查明身份即可讓他接受事實。

據了解，在遺體未被認領階段，公家負責支出每日800元台幣，將遺體冰存於殯儀館。之後待檢方調查結束後，若唐仍堅持不領回，檢察官就會以處理「有名無主」屍體的流程，由警方公告死者性別、年齡、衣著等資料；公告25天後仍沒有人領回，遺體將交由殯儀館收埋。

但就在今日稍早，唐治平神情憔悴現身派出所，領取了母親的死亡證。據台媒報道，他當時強調只是想靜一靜，且上樓認屍時仍覺得遺體不像母親；明天他將會配合調查，釐清案情。

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