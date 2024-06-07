  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

昔「台劇男神」母陳屍樓頂，2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】

【認屍/遺體認領/唐治平/法醫】台灣男藝人唐治平的73歲母親，日前被發現陳屍社區頂樓。唐治平前往確認遺體程序，卻因2個因素覺得遺體不像是他母親，堅拒認屍。有經驗豐富的法醫對此表示，通常有1招可以解決問題。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

現年46歲、曾出演過台劇《花樣少年少女》、《白色巨塔》的昔日「偶像劇男神」唐治平，其73歲母親在6月3日被發現陳屍社區頂樓，身上發現屬於她個人物品的證物包括鑰匙、磁扣等，附近鄰居及遠房親戚的指證，皆認證死者為唐母。但唐治平前往認屍後，堅決否認該具遺體是自己的母親，不肯認領。他在受訪時指出，他認為遺體的穿著及臉部特徵都不像母親，因此堅稱「不是我母親」：

我親眼覺得不是我母親…… 鑰匙、磁扣，確實是我母親的東西，但是我上去看了，首先我母親沒有綠色衣物，她（女屍）上衣綠色、下褲綠色；其次腳很粗，我母親腿非常細；另外，皮膚粗糙，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親。

點擊圖片放大
+4
+3

法醫教1招解決方法

有豐富驗屍經驗的法醫高大成指出，晚輩不願意相認長輩遺體的情形，也是他第一次見到。對於唐治平「不認屍」的理由，高大成表示，其實很多人在輕生時，就會穿最喜歡、但平常不會穿的衣服，因此唐治平主觀的認為並不可作準。這時要驗證客觀事實，就只能從科學角度解決，方法是由檢方下令，去抽取唐治平的血檢測DNA，查明身份即可讓他接受事實。

據了解，在遺體未被認領階段，公家負責支出每日800元台幣，將遺體冰存於殯儀館。之後待檢方調查結束後，若唐仍堅持不領回，檢察官就會以處理「有名無主」屍體的流程，由警方公告死者性別、年齡、衣著等資料；公告25天後仍沒有人領回，遺體將交由殯儀館收埋。

但就在今日稍早，唐治平神情憔悴現身派出所，領取了母親的死亡證。據台媒報道，他當時強調只是想靜一靜，且上樓認屍時仍覺得遺體不像母親；明天他將會配合調查，釐清案情。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

案中案丨澳洲交流生誤食老鼠藥中毒一度命危　忘年戀女友涉案前夫離奇同身亡
12:47 2024/05/21
案中案丨澳洲交流生誤食老鼠藥中毒一度命危　忘年戀女友涉案前夫離奇同身亡
栃木縣燒屍案丨20歲男星涉殘殺華人夫婦被捕　疑犯曾演多套經典影視劇
15:45 2024/05/01
栃木縣燒屍案丨20歲男星涉殘殺華人夫婦被捕　疑犯曾演多套經典影視劇
搵食艱難？｜中大佛學碩士應徵廣州遺體火化工　網民笑稱：送念經超度服務
18:52 2024/04/24
搵食艱難？｜中大佛學碩士應徵廣州遺體火化工　網民笑稱：送念經超度服務

你可能感興趣

案中案丨澳洲交流生誤食老鼠藥中毒一度命危　忘年戀女友涉案前夫離奇同身亡
12:47 2024/05/21
案中案丨澳洲交流生誤食老鼠藥中毒一度命危　忘年戀女友涉案前夫離奇同身亡
栃木縣燒屍案丨20歲男星涉殘殺華人夫婦被捕　疑犯曾演多套經典影視劇
15:45 2024/05/01
栃木縣燒屍案丨20歲男星涉殘殺華人夫婦被捕　疑犯曾演多套經典影視劇
搵食艱難？｜中大佛學碩士應徵廣州遺體火化工　網民笑稱：送念經超度服務
18:52 2024/04/24
搵食艱難？｜中大佛學碩士應徵廣州遺體火化工　網民笑稱：送念經超度服務
網絡熱話 健康問題 法醫

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成