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校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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王錦輝邀頂尖運動員當教練，培訓體育精英。

位於沙田區的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），是一條龍直資學校，自2006年創校後，短短10數年間成為直資中小學新貴。王錦輝中小學小學部融合不同國家課程，打造在地國際化校本課程，近年校方亦推動科創教學，並提供逾百項體藝活動，助學生打好基礎，享受學習，校方更邀請本港頂尖運動員開辦「大師班」作運動精英培訓。

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王錦輝中小學︱在地國際化學校

王錦輝中小學推行十二年一貫的教育模式，小學部每級有5班，因具備龍校優勢，沒有呈分試壓力。王錦輝中小學高級副校長兼小學部總監李家榮指出，小學部校本課程一向多元化，參考加拿大、新加坡等國家課程編制。

今學年起，王錦輝中小學更取得劍橋國際小學課程認證，劍橋國際小學課程是為5至11歲學生而設，學校可通過這世界級課程培養學生的英語、數學、科學技能及理解力。由於王錦輝中小學高中推行本地DSE文憑試及英國高考（A-Level）雙軌課程，在小學使用劍橋國際課程可提早作出銜接。

我們是一間在地國際化學校，希望裝備學生，在不同升學路、包括海外升學做好準備。

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王錦輝中小學︱科創中心設沉浸式學習空間

在數碼世代，資訊科技發展一日千里，改變了人類生活，為助學生跟上科技的腳步，王錦輝中小學學校的STEM校本課程，從小一至小六由淺入深進行編程教育，從初小用平板電腦學簡單的拖曳（Drag-and-drop），到高小時自行製作虛擬實境（VR）的場景，讓學生體驗自己動手做。

李家榮指出，王錦輝中小學亦不斷升級相關設備，近年斥資200萬開設「所羅門科創教育中心」，設置了6米乘6米的沉浸式學習空間InnoCave，可配合VR和AR等裝置使用，讓學生戴上VR眼鏡後，欣賞世界各地博物館、瑞士雪山，甚至玩過山車等，不但可以體驗科技，更能激發學生創意。

王錦輝中小學︱鼓勵學生多元發展

除了學習外，王錦輝中小學亦鼓勵學生多元發展，發掘潛能，學校提供逾百項增潤課程及活動，包括藝術、運動、音樂，甚至人際關係、溝通和領袖訓練都有，學生每周有4節「其他學習經歷」課堂，讓學生選擇自己感興趣的課程參與，豐富學生的學習經驗。

希望學生找到自己興趣，讓他們有愉快的學習環境去成長，這是最重要。

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王錦輝中小學︱「大師班」培育運動精英

王錦輝中小學在推動學生體藝發展方面不遺餘力，運動除了鍛煉體魄，亦可以培養紀律，該校學生在羽毛球、劍擊、乒乓球、網球等方面表現尤為突出。李家榮補充，學校近年積極開發一些新興運動，例如劍球，學生連續3年在劍球比賽中取得冠軍。

校方亦積極培育運動尖子，特別邀請本港精英運動員到校，為校隊成員提供「大師班」教學，包括國家羽毛球隊兼前港隊代表王晨、香港桌球「一哥」傅家俊等。

王錦輝中小學小學部融合不同國家課程，打造在地國際化校本課程。（陳慧安攝）

王錦輝中小學︱資優培訓允學生跳級

王錦輝中小學一向重視學生學習需要，過往培育過不少資優生，包括以15歲之齡考入英國牛津大學的何子駿、13歲考入香港城市大學的江綸等。李家榮指出，除了建立資優人才庫，與校外機構合作提供不同資優課程外，學校亦有一套穩固的機制培育資優學生，按小朋友需要提供彈性課程內容，讓能力較高的學生按科或全科跳級。

近年都有些學生在不同學科有加速課程，例如有4年級學生，現已在讀11年級的數學課程。

有意在某科目或全科跳級的學生需先做測試，確認他們在學科的能力程度。校方亦會安排教育心理學家，了解學生的性格特質、跳級意願，另亦會邀請父母訪談，了解他們是否願意讓小朋友有跳級的嘗試。校方之後會再花時間去做不同適應和部署，待學生身心靈都已準備就緒，才會安排全科跳級上課。

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