靚媽精明眼｜G2000觀塘開倉全場低至1折　恤衫/西褲/連身裙$84起

【靚媽精明眼／G2000／開倉優惠／觀塘／駱駝漆大廈】G2000一向深受上班族擁戴，從細膩的剪裁到優質的材質，一絲不苟，散發出不經意的時尚氣息。近日，品牌由即日起於觀塘工廠大廈地下開設臨時特賣場，大量男女行政服飾及配飾低至$84起，即睇TOPick記者精選款式。

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開倉優惠｜全場低至1折

G2000即日起於觀塘駱駝漆大廈開設臨時特賣場，位置設於地舖非常方便，不用排隊搭電梯。特賣場全場低至1折，多款上衣更減至$84起！所有款式$250任選3件；西裝外套單件$150，2件$230；長短外套單件$350，2件$600，場內還有大量領帶及其他飾品可供選擇，準備添置新貴的靚爸媽千萬不要錯過！

開倉優惠｜商務形象服飾

G2000除了簡潔上班服，更開發出追求高端品味與質感的 BLAACK 高級男女裝副線，打造出職場的 Business Casual。俐落剪裁配以優質布料，修身的廓形，突顯商務型爸媽的專業形象，而且特賣場內設有多款尺碼，即使微胖形或是圓潤形都買到心頭好。

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開倉優惠｜必買皇牌Tech Work系列

要講到G2000皇牌產品，必定是Tech Work系列。不論是否擁有處女座的潔癖症，整個系列的西裝外套或恤衫均可用機洗，最不可或缺是其優質恤衫，布料乾爽舒適﹑輕薄透氣，而且是免熨防皺質地，潔淨後的衣服直接入衣櫃，非常方便！

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