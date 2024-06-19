建立金錢觀丨「財商入屋 」伴我成長計劃啟動禮　為孩子建立良好金錢觀

▲ 「財商入屋 」伴我成長計劃早前舉行啟動禮，首創以「一對一」個別學習形式的課程計劃，為弱勢家庭的小朋友提供為期1年的入屋學理財。(有關機構提供)

財商教育慈善基金會舉辦的「財商入屋 」伴我成長計劃早前進行啟動禮，推出本港首創以「一對一」個別學習形式的課程計劃，為逾20位來自弱勢家庭的小朋友提供為期1年的入屋學理財。基金會盼計劃為下一代培養正確的金錢價值觀及健康財務生活方式，建立良好的生活規劃之道及理財品格，減少財務弱勢族群。

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現時全球近20個地區都將金錢教育納入正規學校課程，包括英、法、日、德等經濟強國，反觀香港作為世界金融中心之一，卻尚未把理財教育完整獨立成科，遠遜於其他國家。

為了下一代獲得更多元化及更方便學習財商，基金會正式開展香港首創以「一對一」個別學習形式的課程計劃，命名為One-on-one「財商入屋」伴我成長課程計劃，並於日前舉行啟動禮。

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整個計劃目的是配合「原生家庭」生活方式對個別兒童成長的影響。甚至盼望達致「一家學財商」的傳奇。基金會認為，孩子成功學財商，首要條件是「Back to home, Back to life」。計劃將21位來至弱勢家庭小朋友配對20位專業教練，進行為期一整年入屋學財商。

其中一位參與計劃的女孩湯靖瑤媽媽表示，在參加計劃前，從未了解女兒的理想，誤以為她是一個沒有目標及理想的人，因她平時較少表達個人想法，特別家弟妹眾多，分薄對她的愛，缺乏溝通了。眼見女兒在眾人前宣告，完全讓他們刮目相看，深受感動。湯母相信，通過參加計畫，能讓女兒學習到理財技巧和職場知識，更重要的是培養她的自信和決心去追求夢想。

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另一名參與計劃的女孩蔡安月表示，在導師循循善誘的教導下，學懂管理零用錢和時間，更找到自己的夢想，期望長大能成為一位出色有愛的英文老師。而蔡母直言，女兒參加後，學懂如何分配金錢和時間，學習新知識，提升生活和專業技能。她說：「期待孩子繼續學習更多財商知識，自助再助人！」

財商教育慈善基金會作為本港首個致力推動由兒童階段開始，將「財商教育」普及化的慈善組織，至今培訓不同界別的專業人士，成為導師及培訓師。他們來自教育、社會服務、金融業等，更被邀成為財商教練團隊，推廣全民財智並傳承之理念，為下一代培養正確的金錢價值觀及健康財務生活方式，建立良好的生活規劃之道及理財品格，減少財務弱勢族群。

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過去數年，基金會致力為本港多間學校、教育機構及社區舉辦不同財商課程及活動，同時推動「財商入屋，父母有責」計劃，期望能夠惠及眾多家庭及下一代。

基金會期望是次參加計劃的這些弱勢家庭和小朋友，在指導下，能正確理財概念融入到生活之中，令小孩在成長環境明白正確的理財觀念，將是日後成功的一個關鍵，甚至能透過小朋在家庭裏教育父母。