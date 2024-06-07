端午節2024｜端午節好去處8大免費龍舟競賽 港九新界都有得睇【附賽事詳情】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【端午節/端午節2024/端午節好去處/6月10日/龍舟賽事/龍舟競賽】端午節除咗食糭應節，一家人觀看龍舟賽事都是端午節必做之事。於端午節正日（6月10日），香港新界、九龍、港島及離島區都舉辦了精彩的龍舟競賽，賽事供公眾免費入場觀賞，部分賽事場地亦設有攤位、嘉年華等豐富活動，爸媽趁端午節帶小朋友一同感受龍舟競賽的氣氛，不要錯過喇！
最新影片推介：
端午節2024｜1.「2024 香港仔龍舟競渡大賽」
比賽由區內組織自發性籌備，預計有66隊大龍及中龍參賽，合共29場賽事。持有入場券人士可入座由竹棚搭成的觀眾席，沒有領取門票的市民則可在香港仔海濱公園海旁一帶觀賞賽事。
|2024 香港仔龍舟競渡大賽
|詳情
|賽事地點
|香港仔海傍道海濱公園
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午9時至下午3時半
|觀賞位置
|香港仔海濱公園海旁
|查詢/詳情
|【按此連結】
端午節2024｜2.「永明赤柱國際龍舟錦標賽2024」
全球規模最大的龍舟比賽，由Sun Life永明金融贊助舉辦，預計超過150隊來自香港及海外的龍舟隊伍參賽，合共有54場初賽、複賽及決賽賽事。
|赤柱國際龍舟錦標賽
|詳情
|賽事地點
|赤柱正灘
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午8時至下午5時
|觀賞位置
|赤柱正灘泳灘
|查詢/詳情
|【按此連結】
端午節2024｜3.「香港國際龍舟邀請賽2024」
賽前有一系列輕鬆好玩又應節的活動等著大家！包括「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 打卡熱點」、「嚐味當夏美食街」、「無人機表演」及「海上煙火表演」。
|香港國際龍舟邀請賽2024
|詳情
|賽事地點
|尖沙咀東部海濱
|日期
|2024年6月15日至16日
|時間
|6月15日：上午8時至晚上7時
6月16日：上午8時至下午6時
|觀賞位置
|九龍香格里拉酒店外至星光大道李小龍銅像一帶
|查詢/詳情
|【按此連結】
端午節2024｜4. 「沙田龍舟競賽2024」
「沙田龍舟競賽」自1984年起，當中的「鳳艇」競賽項目，是少數仍保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。
|沙田龍舟競賽2024
|詳情
|賽事地點
|沙田城門河
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午8時至下午1時
|觀賞位置
|大涌橋路河畔花園對出河岸（賽事當日將封閉沙燕橋）
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端午節2024｜5.「大埔區龍舟競賽2024」
大埔區龍舟競賽共有19場小龍及中龍賽事。除了龍舟競賽外，上午9時至下午3時亦舉辦了「大埔龍舟繽FUN嘉年華」，有攤位遊戲、美食街及工作坊等。
|大埔區龍舟競賽2024
|詳情
|賽事地點
|大埔海濱公園堤畔
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午8時半至下午1時
|觀賞位置
|大埔海濱公園瞭望台及單車徑一帶
|查詢/詳情
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端午節2024｜6.「2024屯門龍舟競渡」
「2024屯門龍舟競渡」將舉行18場精彩的龍舟比賽，留意6月1日開始派發免費門票，可於屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場龍舟比賽看台區觀賞賽事，先到先得。
|2024屯門龍舟競渡
|詳情
|賽事地點
|屯門第44區青山灣避風塘
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午9時至下午1時半
|觀賞位置
|屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場、屯門海旁一帶
|查詢/詳情
|【按此連結】
端午節2024｜7. 「西貢區龍舟競渡嘉年華」
「2024西貢區龍舟競渡嘉年華」一共舉行9場賽事，活動當日亦會在西貢海濱公園舉辦陸上嘉年華。
|西貢區龍舟競渡嘉年華
|詳情
|賽事地點
|西貢碼頭海傍
|日期
|2024年6月10日
|時間
|上午8時至下午1時半
|觀賞位置
|西貢海濱長廊、西貢海傍街及西貢海傍廣場一帶
|查詢/詳情
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端午節2024｜8.「大澳端午龍舟遊涌」
每年端午節，大澳三個傳統漁業行會，即扒艇行、鮮魚行和合心堂，均舉辦傳統「龍舟遊涌」宗教活動。三個行會成員於農曆五月初四早上划著龍舟、拖著神艇，到大澳四間廟宇「接神」，請出代表楊侯、天后、關帝、洪聖的小神像，接返各行會供奉祭祀，並於翌日端午節進行遊神活動。儀式活動過後，當天下午會把小神像送返各廟宇。這項獨特的祭祀活動已傳承了超過一百年。大澳端午龍舟遊涌於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。
|大澳端午龍舟遊涌
|詳情
|賽事地點
|大澳漁船碇泊區
|日期
|2024年6月9日至10日
|時間
|6月9日：上午9時至下午1時
6月10日：上午8時半至下午3時
|觀賞位置
|大澳漁船碇泊區
|查詢/詳情
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