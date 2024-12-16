旅遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑

▲ 網上流傳行李吊牌寫1訊息會惹禍上身，最嚴重可被判死刑。

【親子旅遊/旅遊禁忌/旅遊注意事項/行李箱】為了可以辨認到自己的行李箱，不少人都會掛上名牌，寫下電話，但原來當中有1訊息是不可以寫在行李吊牌上，不然有機會會被當成運毒犯，還可能遭判死刑！

旅遊禁忌｜行李吊牌勿寫地址訊息

台灣先前有網絡消息指，不可以在行李吊牌上寫下家居地址、旅遊入住的酒店地址等信息，原因是可能有毒販會偷偷將毒品放到行李箱內，若然順利入境，毒販可能會跟照地址找上門，行李擁有人也會因此惹上麻煩，承擔法律責任。若然在新加坡、越南等地被發現持有50克毒品，有機會被判死刑。

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對此，台灣事實查核中心詢問刑事局與航空警察局，兩個單位回應指未曾受理過類似手法的案件，因為上述的犯罪手法過於危險。事實上，比較容易出現的手法是幫忙照顧行李，結果在行李中驗出違禁品，勸告大家要多加留意。

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旅遊禁忌｜行李吊牌過多資訊險外洩

刑事局亦建議，外遊時行李箱要記得上鎖、吊牌上只要寫上持有人姓名、聯絡電話便足夠，太多的資訊有反而會使個人資料外洩。

另外，有消息亦指出，登機上的QR code也有可能會被盜取資料、轉走帳戶內累積里程數的情況。事實查核中心證資安專家劉彥伯指，登機證上的QR code僅能查看姓名、航班等基本資訊，若非使用機場設備，無法看到其他詳細資料。如果是身分較敏感的人士，可能會有遭到有心人士利用，因此要多加留意。他又表示，市民不需要過度擔心，平日裏有適度的提防便可。

旅遊禁忌｜落機後1隻顏色行李箱等最耐？ 航空公司揭託運真相

旅行到埗後，不少人都希望第一時間拿到行李，盡快出發展開行程。近日網上流傳一條影片，指1種顔色的行李箱寄艙後會最遲抵達機場，導致旅客需等候較長時間才能取回行李。這個說法引起不少網民討論，到底背後原因是甚麼？

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行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱

此外，本港消委會及日本消費雜誌《LDK》曾測試共27款行李箱，TOPick亦整合出12款高分行李箱名單，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，即睇詳情！

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