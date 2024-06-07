  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

網上流傳行李吊牌寫1訊息會惹禍上身，最嚴重可被判死刑。

【親子旅遊/旅遊禁忌/旅遊注意事項/行李箱】為了可以辨認到自己的行李箱，不少人都會掛上名牌，寫下電話，但原來當中有1訊息是不可以寫在行李吊牌上，不然有機會會被當成運毒犯，還可能遭判死刑！

行李吊牌勿寫地址訊息

台灣先前有網絡消息指，不可以在行李吊牌上寫下家居地址、旅遊入住的酒店地址等信息，原因是可能有毒販會偷偷將毒品放到行李箱內，若然順利入境，毒販可能會跟照地址找上門，行李擁有人也會因此惹上麻煩，承擔法律責任。若然在新加坡、越南等地被發現持有50克毒品，有機會被判死刑。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

對此，台灣事實查核中心詢問刑事局與航空警察局，兩個單位回應指未曾受理過類似手法的案件，因為上述的犯罪手法過於危險。事實上，比較容易出現的手法是幫忙照顧行李，結果在行李中驗出違禁品，勸告大家要多加留意。

即睇BB外遊注意事項

點擊圖片放大
+4
+3

行李吊牌過多資訊險外洩

刑事局亦建議，外遊時行李箱要記得上鎖、吊牌上只要寫上持有人姓名、聯絡電話便足夠，太多的資訊有反而會使個人資料外洩。

另外，有消息亦指出，登機上的QR code也有可能會被盜取資料、轉走帳戶內累積里程數的情況。事實查核中心證資安專家劉彥伯指，登機證上的QR code僅能查看姓名、航班等基本資訊，若非使用機場設備，無法看到其他詳細資料。如果是身分較敏感的人士，可能會有遭到有心人士利用，因此要多加留意。他又表示，市民不需要過度擔心，平日裏有適度的提防便可。

網絡熱話｜住屯門性價比高？網友：每日通勤時間夠飛轉日本

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
18:07 2024/05/27
請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
航空奇聞｜拒幫商務艙女乘客放手提行李 空少被辱罵：你係咪男人嚟㗎？
17:47 2024/06/03
航空奇聞｜拒幫商務艙女乘客放手提行李 空少被辱罵：你係咪男人嚟㗎？
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
19:18 2024/04/16
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐

你可能感興趣

請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
18:07 2024/05/27
請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
航空奇聞｜拒幫商務艙女乘客放手提行李 空少被辱罵：你係咪男人嚟㗎？
17:47 2024/06/03
航空奇聞｜拒幫商務艙女乘客放手提行李 空少被辱罵：你係咪男人嚟㗎？
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
19:18 2024/04/16
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
網絡熱話 旅遊資訊 玩樂 罪案

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫