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遺憾收藏館丨Elsie自編自演作品首度搬上舞台　梁釗峰Cloud劉沛蘅帶領觀眾思考遺憾的意義

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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903舞台劇《遺憾收藏館》

由叱咤903 DJ Elsie（呂珮琳）自編自演的903舞台劇《遺憾收藏館》，將於今年9月7日起一連五場，假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，首度將Elsie的同名廣播劇搬上舞台，並創作全新故事。

除邀得劇帝朱栢謙及資深劇場人張志敏擔任導演外，更請來歌手梁釗峰、雲浩影（Cloud）及劉沛蘅（Hillary）聯合主演。劇中的「遺憾錄音機」可以超越時空傳話，替人修補遺憾。可惜一次的失靈，無法修補各人的遺憾，還牽引出一連串「更遺憾」的漣漪。

Elsie兩年前開始於電台節目《艾爾絲懷疑仙境》創作廣播劇《遺憾收藏館》，今年首度搬上舞台，身兼編劇及演員的Elsie表示：「做舞台劇一直係我嘅夢想，為咗唔想讓自己留有遺憾，上年9月就大膽向公司自薦，今年終於夢想成真。」

她希望透過這齣舞台劇，讓觀眾重新思考「遺憾」的意義：「究竟『遺憾』是一道無法磨滅嘅傷痕，還是生命歷練嘅憑證？我覺得『遺憾』其實並不可怕，反而要學懂如何擁抱『遺憾』，接受自己，再重新出發。」

釗鋒想跟朱栢謙學戲

釗峰在這齣舞台劇中與Cloud飾演兩兄妹，可惜性格衝動，更親手破壞一直拼命守護的家。

釗峰指，現實中與Cloud的感情非常要好，更視Cloud為親妹妹：「第一次喺工作上見到Cloud，我就忍唔住當佢妹妹咁照顧，所以今次演兄妹應該會非常合拍。」

釗鋒坦言一直想跟導演朱栢謙學習演戲：「我之前喺社交平台私訊朱栢謙老師，可惜佢話未有時間開班，好開心終於可以跟佢寓演出於學戲。」

Cloud首次演舞台劇

首次參演舞台劇的Cloud，透露劇中角色的性格與自己十分相似：「今次做釗峰嘅妹妹，性格沈默寡言，被同學整蠱又唔識面對。佢最大嘅遺憾就係親人過身嘅時候無辦法陪住佢，所以一直埋怨自己。」

Cloud指已開始為這個角色做準備：「呢個角色好少講嘢，所以我要了解背後嘅原因，再設計一些小動作，希望可以向觀眾呈現一個更加立體嘅角色。」

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Hillary擔心發台瘟

同樣是首次參演舞台劇的Hillary將要挑戰情婦角色，原來是好友阿正向Elsie推薦，Hillary透露：「Elsie想找一個純愛、敢愛敢恨嘅人。現實中嘅我其實同呢個角色好相似，不過對我嚟講係好大嘅挑戰，因為我無呢方面嘅經驗。」

Hillary坦言最擔心在舞台上「發台瘟」：「我有時會一片空白，好難集中咁。不過幸好今次有朱栢謙指導我哋，再加上2、3個月嘅彩排，希望能演好情婦呢個角色。」

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