完全變態丨小肥生日開騷迎48歲　鍛練體能搣甩肥肉：仍有叫價空間

▲ 《小肥「完全變態」演唱會》將於下星期四（13日）於麥花臣場館舉行。(曾耀輝攝)

今年是小肥（徐智勇）入行第17年，並將於下星期四（13日）迎來48歲生日，他將在這個特別日子，舉行兩場《小肥「完全變態」演唱會》。

現時的小肥，認識到真正的自己，並且活得更輕鬆自在，因此今次演唱會將以「完全變態」為題，再配以彩虹顏色帶出全新的小肥精神。

今次演唱會早於2022年《「撑」小肥演唱會》後就已經開始構思，小肥指每次完結一個show，就會有新的idea想做，首先以做新歌為主，當完成一批歌，就會計劃出新專輯，伴隨出碟之後都會有一個演唱會作為總結。上次完成與陳輝陽合作的演唱會後，小肥就跟拍檔講想做一個關於LGBT的企劃。

▲ 小肥不怕「劇透」，預告演唱會將有6號、Jarie雷琛瑜、方皓玟、側田等歌手擔任嘉賓。(曾耀輝攝)

他指︰「2017年《睡前服》專輯中的《內外》，我找了盧凱彤幫我創作，收到兩首歌的demo，好適合成為LGBT其中一隻顏色的『精神支柱』，可惜她離世後，不知道能夠找誰繼續負責，最後用不到。但她幫我開了企劃的頭，原定於去年舉行，但由於時間太急，歌曲都未正式做好，所以到今年才能夠落實。」

演唱會定於生日正日並非小肥的意思，而是拍檔兼老闆小霖的一番心意。小肥笑言︰「他最喜歡這樣安排，已經不是第一次，他會覺得好似能夠作為一份生日禮物送給我一樣，藉此吸引好多同我好friend的朋友入場為我慶祝生日。」

演唱會以「彩虹」為題，演唱會中有6首新歌，代表着彩虹的6種顏色，小肥表示並不是開初就以「完全變態」作為主題。

他說：「這個名伴隨着我不少日子，自小已經好留意、亦好喜歡這個學名，小時候覺得變態好好笑，但了解真正意思後，知道這並不好笑，是一個鬧人的詞語，其實也可形容昆蟲的蛻變，我大學的功課便用上『完全變態』這個名。直至一次開演唱會會議，談到演唱會用甚麼名稱時，這個名就在我腦海中閃過，我又覺得頗為適合，而今次所選的歌單、想做的事情正正符合『完全變態』的蛻變感覺。」

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鍛練體能完全變態

受訪當日小肥的身形不再「小肥」，整個人都顯得乾身精神，原來2022年小肥遇到一個生酮贊助，開始懂得管理自己的飲食和體重，他透露體重管理持續了大概一年，因此體形瘦下來，並非因為今次演唱會而操練；但演唱會將至，他開始將身形管理得更為謹慎，希望將體重再減少少。他指現時增加運動量並非全為身形，而是希望鍛練體能。

演唱會將分為上下兩部分，第一部分會為樂迷呈現熟悉的小肥，會唱《寵物》、《時光機》等樂迷耳熟能詳的歌曲；下半場就進入主題部分，將會歌舞昇平、花枝招展。「無慢歌，無停頓位，無聊天位，由頭唱到尾，因此一定會較為激烈，對體能有一定的要求。」

小肥又透露下半場將會跳舞，他強調並不是為了突破自己而做，而是因為下半部全都是很特別的歌單，而這些歌必須配合舞蹈才稱得上圓滿，笑言︰「原先預算有限只能有8個舞蹈員，最後愈搵愈多，到時將會出現成個台企滿dancer的盛況。」

他又透露今次由表演、外表都會有好大的改變，所以中間會有一個長達15分鐘的休息時間。「好似舞台劇一樣，會乘機呼籲樂迷購買演唱會紀念品，而且場館附近有很多酒吧，樂迷可以落去飲杯啤酒，再回到會場見證一個全新的小肥。」

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《大巡遊》主張同行

6首代表LGBT的新歌將陸續推出，demo全由RubberBand成員阿偉負責。當中的《大巡遊》小肥一聽就好喜歡，後來得知原來由結識已久，但從未合作過的徐繼宗作曲，小肥直言︰「歌詞方面，我一定要搵RubberBand成員6號合作，因為在我最無所事事的時期，最擔心我的竟然是他。」

兩人在討論《大巡遊》的填詞方向時，小肥只交代希望首歌能夠有「橙色」的元素，他補充指︰「六色的彩虹橋上，橙色代表了集體展現力量， 6號就是憑這丁點資料完成了《大巡遊》。聽過這首歌後，有一種『一起走下去』的感覺，兼帶有一股力量。而我又突然靈機一觸，既然這首歌的主旨為『同行』，不如同6號一起唱，所以就撮合了今次的合唱。」

能夠輕鬆自在地以LGBT作為演唱會主題，實在替小肥高興，2017年，他創作《睡前服》專輯的時候，因唱片主題圍繞「坦白」，即忠於自己，當時的音樂監製就同他講：「作為一個歌手不能夠只唱坦白，背後卻不實行，當有一首歌圍繞此主題，你有沒有膽量面對聽眾？」

出櫃過後，小肥收到不同打氣的鼓勵信息，令他有舒坦放鬆的感覺。他認為即將推出的專輯和演唱會都希望向大眾宣揚，說明忠於自己，沒有對他人構成影響就無問題。

▲ 小肥指「完全變態」演唱會早於兩年前已經開始構思。(曾耀輝攝)

有不同音樂企劃

小肥今年出道第17年，他認為自己一直好幸運。「每當我有想做的計劃，背後都總有人支持我去實行，縱使聲勢不如當初出道時，但每次依然都會做得到。」他認為有時作為一個歌手，表面上得不到獎項的榮譽，但背後總有支持者替他感到不值的聲音，對他而言反而來得實在，而自己沒有特別預期，所以就不會特別失望。

小肥又謙稱不懂得對待香港式的fan club文化，直言自己不需要太多「花臣」。「慶幸仍然有一班我一出碟就會買，我一開騷就會購票入場支持的fans。」

小肥笑言︰「我作為歌手在市場仍有叫價的空間，尚算搵到食之餘，又可以做自己喜歡的事就好足夠。」

演唱會過後，小肥有不少企劃想去實行，他首先提到今次主題仍然未講完，希望以音樂形式再做多一次，現時正處於收歌階段。另外，他跟新加坡女歌手陳潔儀以及J.Arie雷琛瑜都分別洽談合作推出聯乘專輯或舉辦音樂會等，都是他未來急不及待想去做的企劃。

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