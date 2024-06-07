  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

血友病︱台灣女星林美秀患後天血友病　拆解血友病常見症狀

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

台灣女星林美秀（右），自揭患後天血友病。

【血友病／女星／林美秀／減肥】曾演出電影《惡女》、《太平輪》的57歲台灣女星林美秀，近日公開為瘦身，減重7公斤，卻導致過度操勞患上「後天血友病」，為此不斷求醫，更需注射4支「救命針」，才令身體慢慢康復過來。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

林美秀最近在公開活動上表示，之前為了發行唱片而積極減肥，除了去注射「瘦瘦針」，更常常一天只吃一口飯或一碗湯，一個月下來，就瘦了7公斤。卻未料因缺乏營養，體內血紅素降到2（正常水平是12以上），令她足足一整個禮拜都不適要入院，更直言「感覺快死掉」，其後才發現自己患上「後天血友病」，需連打4天「救命針」才得以恢復正常。

甚麼是血友病？

根據香港血友病會資料，血友病是一種遺傳性血液凝固異常的疾病。由於在遺傳基因上出現了病變，令病人的身體缺乏製造某種凝血因子的正常功能，以至容易出血及出現難於止血的情況。凝血因子是幫助血液凝固的蛋白質，在出血時能加速血凝塊的形成，以達致止血效果。每個人的體內均有十多種凝血因子。

血友病常見症狀

根據血液內所缺乏的凝血因子類型，血友病主要可分為「甲型血友病」及「乙型血友病」，常見病症包括皮膚容易碰瘀、傷口血液難於凝固關節和肌肉出血。然而，身體的其他部位，如牙肉、鼻黏膜、腸胃、泌尿系統、腦部及其他器官亦可能會有出血現象。

多發生在男性 屬隱性遺傳

而據台灣省關懷血友病協會，血友病幾乎絕大部份發生在男性，屬一種隱性性聯遺傳。正常人類細胞內共有23對染色體，其中一半來自父親，一半來自母親。其中第23對染色體決定該個體的性別稱為性染色體，男性為XY，女性為XX，而缺損的基因位於性染色體上則稱之為性聯遺傳。隱性遺傳則是指一對染色體皆有缺損才表現出病徵者。產生第八第九因子的基因皆位在X染色體上，而非Y染色體，因此當男性唯一的X染色體發生缺損，就成了血友病患。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 血友病 演員 台灣

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成