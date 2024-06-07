血友病︱台灣女星林美秀患後天血友病　拆解血友病常見症狀

▲ 台灣女星林美秀（右），自揭患後天血友病。

【血友病／女星／林美秀／減肥】曾演出電影《惡女》、《太平輪》的57歲台灣女星林美秀，近日公開為瘦身，減重7公斤，卻導致過度操勞患上「後天血友病」，為此不斷求醫，更需注射4支「救命針」，才令身體慢慢康復過來。

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林美秀最近在公開活動上表示，之前為了發行唱片而積極減肥，除了去注射「瘦瘦針」，更常常一天只吃一口飯或一碗湯，一個月下來，就瘦了7公斤。卻未料因缺乏營養，體內血紅素降到2（正常水平是12以上），令她足足一整個禮拜都不適要入院，更直言「感覺快死掉」，其後才發現自己患上「後天血友病」，需連打4天「救命針」才得以恢復正常。

甚麼是血友病？

根據香港血友病會資料，血友病是一種遺傳性血液凝固異常的疾病。由於在遺傳基因上出現了病變，令病人的身體缺乏製造某種凝血因子的正常功能，以至容易出血及出現難於止血的情況。凝血因子是幫助血液凝固的蛋白質，在出血時能加速血凝塊的形成，以達致止血效果。每個人的體內均有十多種凝血因子。

血友病常見症狀

根據血液內所缺乏的凝血因子類型，血友病主要可分為「甲型血友病」及「乙型血友病」，常見病症包括皮膚容易碰瘀、傷口血液難於凝固關節和肌肉出血。然而，身體的其他部位，如牙肉、鼻黏膜、腸胃、泌尿系統、腦部及其他器官亦可能會有出血現象。

多發生在男性 屬隱性遺傳

而據台灣省關懷血友病協會，血友病幾乎絕大部份發生在男性，屬一種隱性性聯遺傳。正常人類細胞內共有23對染色體，其中一半來自父親，一半來自母親。其中第23對染色體決定該個體的性別稱為性染色體，男性為XY，女性為XX，而缺損的基因位於性染色體上則稱之為性聯遺傳。隱性遺傳則是指一對染色體皆有缺損才表現出病徵者。產生第八第九因子的基因皆位在X染色體上，而非Y染色體，因此當男性唯一的X染色體發生缺損，就成了血友病患。

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