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唐治平母親陳屍頂樓兩度拒絕認屍　昔日「台劇男神」終現身領死亡證

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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唐治平

曾演台灣偶像劇《花樣少年少女》、《求婚事務所》的昔日「台劇男神」唐治平，其73歲母親在6月3日被發現陳屍住所天台，執法人員到場後查出唐母於2日前獨自搭電梯到天台，未有再落樓。

藝人唐治平73歲母親，陳屍住家社區頂樓，唐治平昨下午至士林地檢署，並未領取死亡證明書，他受訪指出，台灣警方撥開遺體頭髮，他看了一眼嚇到，可是表示親眼看後覺得不是母親。

台灣男星丨唐治平母親陳屍住所天台 　兩度拒認屍精神狀況令人擔憂

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曾指死者「那不是我母親」

在前日，唐治平到地檢署作證稱「那不是我母親」，檢察官向他表示如果沒家屬出來，遺體交由殯葬業者處理，請問他是否同意？唐治平稱：「對我來說很奇怪，那不是我的家屬」，但他還是依法「同意」。

士林地檢署指出，本署檢察官依法相驗並詢問相關人員後，對於死者身分尚待確認，遺體將暫置於板橋殯儀館妥善存放，後續檢察官將盡速查明釐清，依法處理。

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唐治平神領母親死亡證

不過在今天稍早，唐治平終於現身淡水水碓派出所，神情憔悴地領取母親的死亡證。據《東森新聞》報道，他身穿黑色T恤神情憔悴，強調只是想靜一靜，且上樓認屍時覺得遺體不像媽媽，明天會配合檢調釐清案情。

而從事賓葬業多年的台灣綜藝大哥白雲表示，如果唐治平有不方便，他願意伸出援手幫出喪葬費，因人難免都有不方便的時候。

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