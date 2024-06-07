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鯁喉意外︱端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死

【鯁喉/死亡/父親/端午節/糉】端午節將至，家家戶戶都會吃糉悼念屈原，但有人心裡惦記的卻是爸爸。台灣電台主持人陳思安（三三）1年多前喪父，當時對外公佈是「意外死亡」，而她一直對父親念念不忘。近日，她再度發文公開父親真正死因，希望以這個經歷警惕大眾適逢佳節吃糉，要特別關顧家中長輩或父母，以防樂極生悲。

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31歲電台主持人陳思安（三三）主持節目《幸福藏寶圖》多年，憑節目曾勇奪第53屆廣播金鐘獎而為人認識。她日前（６日）在社交平台Threads揭露父親去年離世的真正原因。陳思安的父親去年離世，當時家人均對外稱父親是「意外死亡」，其實是吃糉子鯁喉而死，當場窒息死亡，送院搶救無效。

原文如下：

家人隱瞞父親死因：覺得丟臉

辦妥父親的身後事之後，因為家中長輩覺得原因很「丟臉」，故此叫家人對外說是心肌梗塞離世。一年又過去，今年吃糉的節日又來臨，她終於公開透露父親死因，並表示「沒想過此事是不是丟臉」，反指「我覺得這是很嚴重的問題」她希望以父親的死亡來呼籲和提醒大家，特別是家中「牙口不好的長輩」或已上年紀的父母，在過節吃糉的時候一定要慢慢吃，「咬碎了再吞下」，因為糉的口感「很軟但是很黏」，特別對於吞嚥困難的長者來說，特別容易出現鯁喉情況，嚴重或能致命。

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未能接受父親離世　慨嘆人生無常

陳思安去年６月在父親離世後，曾有感而發發文分享，「今天在傳小孩照片跟影片給我媽時，想到要傳給我爸，下一秒我又哭了出來」，她想到這些快樂無法再分享給他，頓時覺得傷感。６月正值父親節，陳思安亦有感而發，發帖表示自己當時還未能夠接受爸爸已經「永遠離開這個家」的事實，即使在這個應該開心的日子當中，她仍無法釋懷。最後她寄語大家：

希望大家好好珍惜身邊的人，生命無常，願我們一切都好。

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

香港消防處早前拍攝影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何人」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作直至患者吐出阻窒物：

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1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。
2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。
3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。
4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。
5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6類鯁喉高危食物

躺著進食當然容易鯁喉，但有些食物亦需要小心進食。本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

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