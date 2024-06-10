港大校政風波︱據悉李家超已親自介入　提議成立協調小組

▲ 港大近兩年校政風波不斷。（資料圖片）

港大校政風波再有新進展。據悉，港大校監、行政長官李家超已親自介入，並分別會見港大校委會主席王沛詩及校長張翔，提醒二人良好溝通和互相配合的重要性，並提議成立協調小組。

王沛詩料短時間發聲明回應

副校長任命風波至今，王沛詩僅在回應電台查詢時，否認繞過校長提出任命暫任副校長的決議，又稱現階段不方便回應太多。據知，王沛詩料短時間內會發聲明回應事件。

副校任命風波時間表 5月28日：港大校委會突然任命6名暫任副校，張翔反對無效，校委會做法被指有別慣例，即由校長推薦名單，再由校委會通過 6月3日：前教統局長羅范椒芬、前港區全國人代蔡素玉等8位港大校友聯署去信校監李家超，稱對王沛詩管理能力失信心，促李盡早平息風波 6月4日：校監、行政長官李家超稱已責成教育局了解情況，稱對港大良好治理抱很高期望 6月5日：張翔向港大師生及校友發電郵，斥校委會在他毫不知情的情況下提出上述暫任副校任命，質疑違反既定程序 6月7日：王沛詩回應電台查詢否認繞過張翔提暫任副校決議 6月8日：教育局局長蔡若蓮稱，政府很快會有決定，具體的內容要視乎校委會及校長雙方希望政府如何介入 6月9日：多間傳媒引述消息稱，今年初校委會五度去信張翔，質疑他多次外訪未交代行程、多次缺席港大不同委員會的會議等

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