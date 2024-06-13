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港大校政風波︱盧文端：若有人不配合調研小組　就是跟港府對著幹

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港大校政風波擾攘多時，備受關注。（資料圖片）

擾攘約2周的港大校政風波，隨著港府宣布成立調研小組，暫有緩和。全國僑聯前副主席盧文端今日撰文稱，港府成立調研小組，顯示事件已經提升到有效管治的層面，如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹，這是不能允許的。

盧文端指，港大校政爭議已持續一段時間，不但港大師生、校友為之憂心不已，社會各界亦極之擔心損害港大校譽。又稱香港當前面對非常複雜的環境，一些西方勢力不斷攻擊香港的獨特優勢，在金融、司法等領域，已屢屢遭受別有用心的抹黑。盧說：

如果港大風波被外部勢力利用，攻擊香港在教育方面的優勢，令親者痛、仇者快，破壞香港由治及興的穩定局面，那麼，對港大風波負有責任的人士，會變成香港的「罪人」。

盧文端亦指，任何人都沒有資格和權力，以一己之見損害港大聲譽、妨礙社會穩定大局；「不能允許任何人將自己的利益和面子，置於港大聲譽和香港利益之上。」他相信，這次風波，不僅特首李家超特別重視，中央有關方面也非常關注，因港大是香港高校界的領軍人物，不希望見到港大陷入校政風波之中，損害校譽和形象。

靖海侯：港大風波是缺乏大局觀的惡果

內地博客「靖海侯」昨晚亦就港大風波作出點評。認為一連串事實可看出，是一系列衝動、固執、率性的做法及缺乏理性、冷靜、良好溝通的意願，致使港大風波多次喪失平息機會。「港大風波，正是不能擺正個人利益與大學利益關係、缺乏大局觀的惡果，港大管理層應該汲取教訓。」

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