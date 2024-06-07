ESG｜綠色建築大潮　中環The Henderson 引領新指標

▲ 中環The Henderson已有首批租客進駐。

跨國企業講求ESG，辦公室選址對相關的要求已成為必備指標。香港現時有逾六成的碳排放來自建築物，佔總用電量九成。政府的城市節能目標訂立2035年前逐步減少商廈的用電量三至四成，所以具ESG元素的商廈正迎合租戶的升級需求，亦是世界主流走向。

中環新地標The Henderson全廈大樓由逾4,000塊、超過1,000種不同弧度的玻璃拼砌出來，反射出周圍的建築物及綠化空間，增加香港建築的多樣性。

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幕牆秘藏玄機

原來幕牆隱藏大量秘密，The Henderson融合可持續發展、創新及藝術元素，為未來甲級智能辦公室訂下新指標，故應用多項自主研發的高效能創新科技，當中包括太陽能幕牆降温裝置，在陽光普照時，系統會在近幕牆的位置自動送風，形成一層可阻隔熱氣的冷風氣墊，減低室內溫度上升，令租戶不用調低冷氣，減低耗電量及令室內環境更舒適。

另外，大廈採用3.5米高、特製的玻璃幕牆，可有效阻隔紅外線及紫外線，減低熱力進入室內，降低室內降溫的能量消耗；加上樓層採用無柱設計，高達七成的室內樓面可受陽光照射，可減低照明系統能源使用。

加上大廈採溫濕雙控智能空調系統，自動對空氣進行除濕、消毒和過濾，節省超過20%的能源使用。另在天台及地下設迷你天氣監測儀，可實時實地偵測溫度、濕度、懸浮粒子及風速等環境數據，供物業管理及租戶參考。

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保護中區珍貴綠意

根據城市規劃及發展限制，The Henderson高度不超過190米，The Henderson較周邊大廈略低，為了不影響周圍大廈的景觀，The Henderson的天台並非擺放傳統的冷氣散熱器，而是打造出全港最高的玻璃天幕宴會廳，讓周邊的大廈及參與宴會的客人亦可享受城市景色。

為了保留周邊的樹木及連接附近的綠化空間，大廈並非從地而起，而是架空起來，融合毗鄰的遮打花園、琳寶徑休息花園和香港公園，成為核心商業區的綠洲。

The Henderson採用了六條巨型支柱和一個側面核心鋼結構，創造出獨特的形態，同時為香港擁有最大無柱空間的摩天大樓，側面核心結構亦讓空間盡享日光和景觀，並創造出大而富彈性的辦公室。

The Henderson多個ESG元素備受市場肯定，至今已榮獲多個國際級獎項與殊榮，包括SmartScore、WiredScore、WELL健康建築標準認證及領先能源與環境設計（LEED）的鉑金級前期認證等，發展商恒基兆業地產亦憑藉The Henderson獲世界綠色建築委員會（WorldGBC）頒發亞太區綠色建築領袖大獎。

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