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啟德體育園｜青年運動場完成鋪草坪工程　港首採「即鋪即用」技術

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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可容納約5,000名觀眾的啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程。（啟德體育園圖片）

全港最大型的綜合體育及娛樂新地標「啟德體育園」，將在明年上半年啟用，園區內各設施陸續落成，當中啟德青年運動場近日完成鋪設草坪工程，是全港首個採用「即鋪即用」（Lay and Play）技術的公眾運動場。該草坪更為混合草坪，約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維，故屬真草草坪，保持了自然草的質感。

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啟德青年運動場能容納約5,000名觀眾，未來除了支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展外，亦會安排適當時段向公眾開放進行緩跑活動。而其草坪鋪裝工程是全港首個公眾運動場，採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術，確保草坪系統及相關設施符合世界欖球協會（World Rugby）和國際足球協會（FIFA）等國際標準。

草坪事先於珠海約1萬平方米的草坪種植場培植，屬「草毯型天然及人造混合系統」草坪。技術團隊需將混合草毯鋪在土地上，把人造草絲梳理直立，填充約40毫米厚的培植砂後，再進行播莖繁殖，令天然草根穿過草毯底部生長並保持系統穩定。經過10至12周待草坪完全成熟後，技術團隊分5天進行收割，並將草皮分紮成約650卷，每卷寬1.2米、長10米，利用排卡車將草卷經陸路運到香港。

為確保草坪的品質，草坪在清晨收割後，需立即運送到啟德青年運動場進行鋪設。草坪系統下方則由快速排水、自動灌溉等多個地下結構層組成，確保草坪健康生長，同時提升園區的環保效益，能配合不同體育賽事及社區活動的需要。

至於草坪組成，約95%為百慕達草，餘下少於5%是人造草纖維，因此同屬真草草坪，保持了自然草的質感，且能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能延長比賽季節。而主要由暖季型草種如百慕達草組成的草坪，最佳生長溫度介乎攝氏27至35度，具有出色的耐熱和耐旱能力，即使在炎熱和乾燥的氣候下，也能保持良好的品質生長，且以快速復原能力見稱，可迅速在磨損中恢復，為香港運動場地的理想選擇，不少亞洲的體育場地均使用百慕達草坪。

啟德青年運動場在設計階段亦已在球場周邊地底，安裝雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。系統會把雨水由場館屋頂表面和草坪排水系統引流和收集，並儲存在3個地下水缸；水缸內的水經過濾及紫外線消毒處理後，可循環再用以灌溉草坪。系統會通過監測天氣情況儲存多餘的雨水，自動調整灌溉時間及頻率，確保草坪濕度平衡，為運營、使用者和環境帶來綠色運動體驗。

啟德青年運動場草坪系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備，將陸續完成安裝及進行測試，而整個項目工程亦已進入最後建設階段，預計啟德體育園的主要設施可於今年底落成，並開始進行各項測試活動。待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園將於明年上半年啟用。

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責任編輯：梁薾心

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