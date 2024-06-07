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英超西甲直播｜《NOW E》否認來季不提供一日通行證及月費等計劃　指客戶可升級至「Now隨身睇」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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(NOW TV 宣傳海報)

Now TV近年獨攬不少港人收看的英超足球賽事。不過有報章昨日引述Now TV銷售人員報道，該公司旗下的OTT（Over-the-top）平台Now E，來屆將不再接受新客購買英超及西甲賽事，意味來屆球季，新客戶或不能像以往可彈性選擇按日、按月費或按球季等方式觀看賽事，而需簽約兩年。

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Now TV今日(7日)回應報導，指已由今年一月開始將『Now E』客戶升級至『Now 隨身睇 』應用程式，以享受更優質的串流觀賞體驗及服務。『Now E』原有提供的節目及賽事通行證，如1日賽事通行證、月費計劃、及季度通行證等，將會繼續在『Now 隨身睇 』上提供，讓客戶可以靈活訂購如英超、西甲、及NBA等體育賽事。

新一個球季的訂購計劃及賽事通行證詳情，將一如以往在球季開始前公佈，敬請密切留意。所有有興趣的客戶，現時只需於網上進行簡單登記，即可獨立申請不同內容組合，以『Now 隨身睇 』觀賞更多元化的娛樂及體育節目。

Now指出，將透過集團的門市和客戶服務熱線，向現有『Now E』客戶提供所需協助，讓他們輕鬆升級至『Now 隨身睇 』，繼續欣賞精彩節目。

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