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榴槤新地丨麥當勞榴槤新地6月10日起再度歸來 D24榴槤新地售價26元加17元追加榴槤蓉

休閒消費

發布時間： 50 分鐘前

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麥當勞榴槤新地6月10日起再度歸來 。

榴槤控注意，麥當勞上年超人氣極速售罄的D24榴槤甜品宣佈再度歸來！由6月10日早上11時起，全新D24榴槤新地於麥當勞甜品站隆重開賣，發動香濃軟滑的滋味攻勢，誓要衝擊大家味蕾，與大家一起度過充滿飄香的端午節！

全新D24榴槤新地嚴選由馬來西亞直送的D24榴槤，以幼滑香甜的雲呢拿新地搭配啖啖真‧D24榴槤果肉的榴槤蓉，讓滿滿的濃郁香氣在口腔內縈繞；新地與榴槤蓉兩者搭配拼湊出順滑香甜的Creamy口感，絕對是令人一試愛上的滋味！

期間限定的D24榴槤新地將以優惠價$26於全線麥當勞甜品站發售，而追加D24榴槤蓉只需$17，最多可以追加1次。這份深受歡迎的夏日限定滋味數量有限，售完即止，大家屆時可到麥當勞Facebook專頁查看附近餐廳的存貨量！ 

此外，麥當勞App每日放送$10套餐現金券的推廣期已進入最後4天，現金券將派發至6月10日（星期一），讓大家於端午節假期盡享豐富美食！立即打開麥當勞App，優惠美食應有盡有！

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