走私｜海關偵破出口遠洋船走私案　檢8,000萬元電子零件

▲ 海關偵破貨櫃走私案，檢8000萬元電子零件。（曾秋文攝）

海關偵破出口遠洋船走私案，海關有組織罪案調查科特別調查第2組指揮官張文傑表示，在6月4日人員透過情報分析及風險管理，鎖定兩艘可疑出口貨櫃，原定經遠洋船運往馬來西亞，分別報稱載有鋁材和銅合金。人員詳細檢查後在貨櫃中發現大批未列倉單的不同類型電子零件和產品，包括簇新集成電路、電容器和LED燈飾等，另外有二手顯示屏、底板和電子廢料，總值約8000萬元，案件仍在調查中，不排除稍後有人被捕。

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案中檢獲的新電子零件和產品，如運到目的地估計要繳交5至10%進口銷售稅，而舊的電子廢料要運到馬來西亞，需要得到當局的批準，香港環保署才會發出許可證，不排除有資源回收公司為逃避許可證制度的規管鋌而走險，案件是海關在本年檢獲第5宗價值超過5000萬元的海路走私案。

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