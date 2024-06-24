老師請假｜老師請7日無薪假外遊被家長聲討　家人不忿平反：老師也要有自己人生

▲ 一名老師請了7天假期去旅遊，被家長在網上發文聲討。

老師學期內可否請假去旅行？馬來西亞一名教師請了7天假去外國旅遊，而遭到家長在網上發文聲討，而且對方更被揭發發展副業，令家長質疑該名老師「有沒有心在教育學生」。事件曝光後，不少人認為這是道德綁架，不過也有人指出老師是不可以在學期間請假的，雙方爭持不下，引起激烈討論。

為參加直銷公司旅遊而請無薪假

綜合外媒報導，有家長在Facebook的「SJK（C）Fees Monitoring Forum 華小收費和家協財務調查」專頁投稿發文，引述孩子的說法稱班主任請假去旅行，本來她並不相信，直至她在社交媒體無意中見到了一張對方身在巴黎鐵塔前的照片，始才知悉對方果然身在外地。

樓主透露，老師是參加某直銷公司的旅遊而出行的，然後把所見所得都上載到各大媒體，

還稱讚這些的一切都是這直銷公司給的，都是自己的努力而得來的!

質疑請假令學生們跟不上進度影響學業

樓主卻對老師請假作出了數點的質疑。第一，她認為老師不惜一切請假去旅行，對直銷的工作過份投入而會忘卻了初心，「可還記得自己的正職是一位老師？可有認真的把自己的工作做完？」 ；第二，她的孩子是高年級生，並且準備考試，而老師缺席期間更會影響到孩子的成績；第三，樓主也質疑學校及教育部的安排，「政府是如何批准這老師的出國旅行？ 難道現在的教育部都是如此的嗎？」

此外，樓主更引用自己做例子，指出自己為了不影響孩子的學業，也是有堅守作為家長的崗位，

我們也是在學校假期才安排出國旅行的，飛機票也比平時貴但我們也是如此？為何學校或政府卻可有批准老師這樣做？

網友：難道老師不是人嗎？

該帖文吸引到近五千個留言討論，不少網友也認為樓主是「怪獸家長」，「原來老師不是人，不能休息。」、「有病去看醫生，道德綁架到這麼理所當然。老師放假，校方會批准，這表示學校都會安排代課老師來教課，又不是班上沒有老師，任由學生那邊自習。」

更有同為家長的網友不支持樓主的觀點，「身為媽媽呢孩子高考的話呢，你就應該幫他溫習功課，雖然老師教導你們讀書可是不應該道德綁架認為學生成績老師有責任？難道父母不需要嗎？老師也是人也有自己的私人空間。」

網友：遇到100%好老師很難

不過，亦有網友表示體諒及明白樓主的憂慮，「據我所知，（老師請假）都是拿unpaid（假期間沒有薪水），也會影響appraisal（工作評價）。所以，質疑這位老師的責任感在於教育是多少。可是我覺得遇到好老師（好老闆）都是好像買彩券那樣的啦，版主的要求是要100%好老師。」

有其他行業人士也認為，有些工作請假是沒有那麼彈性的，「我身為finance（財務管理）部門的員工，月頭月尾和年尾我都不敢隨便請假，有audit（審計）的時候，更是必須先處理完才可以請假。」

老師弟弟平反：十多年第一次請假出國

事件持續發酵了幾天，該名老師的弟弟忍不住在Facebook發文為姐姐發聲，他強調姐姐一直是一名克盡己任的老師，

將心比心，做了十多年的老師，在事前安排妥當自付費用請其他老師代課，第一次拿個7天工作天請假出國旅遊，當作和姐夫在結婚多年後的唯一一次蜜月旅行，真的需要那麼沒同理心嗎？

此外，他認為身為一名老師，也應該有自己的人生，「讓自己的世界裡就只有學校，連假期需回去學校，處理學校的事物，把所有學生當作自己的孩子，不分時間不分地點隨時點覆家長信息，這樣的老師才是你覺得合格的老師？」

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