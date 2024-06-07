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反恐首案｜辯方指錄影會面與供詞有出入　證人認心存僥倖沒說真話

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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7名男女首被控《反恐條例》一案今日續審。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（7日）續審。已認罪的彭軍壕續以控方證人身分作供。辯方指出，彭於錄影會面指他「爆實驗室」時在大學外圍，庭上則稱入過大學。彭承認進行錄影會面時心存僥倖說少了，並沒說真話。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

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賴振邦一方今續盤問控方證人彭軍壕，彭供稱他與賴及阿文「爆」大學實驗室時，彭因看不懂英文，不知道吳想要哪些東西而沒拿走任何東西，彭稱「其他識嘅人自然會攞」。辯方指，彭供稱自己沒幫忙是為了減輕罪責，彭否認。

彭另供稱，當他得知「屠龍」有人欲取槍用時，他曾私下與吳說他不想那麼暴力，但吳沒有反應。

辯方指出，彭供稱在11月26日試引爆裝置當天，賴並不在場，而是由彭測試裝置，彭不同意說法。辯方再指出，彭供稱他與吳智鴻在12月7日在華仁書院製造炸彈當天，賴不在場，彭否認說法。

另外，彭早前供稱曾進入城大及浸大「爆實驗室」，但彭於錄影會面指他在大學的外圍，沒有進入大學。辯方問及彭為何出現兩個版本。，彭稱錄口供時「仲有少少僥倖嘅心態」。法官追問彭指甚麼，彭稱「講少啲囉」，彭承認於錄影會面抱著僥倖心態不說真話。

辯方提到，彭早前指他得悉吳被捕後心知逃不掉，料到會被捕。辯方問彭在被捕前，是否仍心存僥倖，為了減輕罪責「作定故仔」，並在其平板電腦寫下將會說甚麼。彭稱沒有。

辯方最後指，彭指控賴的所有事情均是虛構，目的是「拉多啲人落水」，換取成為「金手指」，彭不同意。

代表許湛榮的大律師盤問下，彭確認他於2019年12月1日仍未知道吳說的行動是甚麼計劃，吳在12月7日晚告知他計劃時，參與的人包括吳、彭、賴、屠龍小隊、閃燈隊、蜘蛛隊及本土民主前線。

辯方指，吳和許同讀過華仁，兩人似「孖公仔」，形影不離，彭同意。彭稱，他不知道吳在2013年曾為情自殺不遂，當時在外國留學的許休學回港陪伴吳。

就9月的台灣軍訓，辯方指因為許在9月18日生日，故吳邀請許到台灣，旅程期間有數人為許辦生日會。彭均表示不知道。

辯方指，彭在錄影會面沒提過軍訓有教搶槍、製炸彈、擲汽油彈，也沒提過有人稱要迫政府妥協。彭同意說法，但否認許沒參與製造或擲汽油彈。

辯方續指，在西貢行山試槍當晚，當許見到吳展示槍械炸彈時，許稱「我唔會掂呢啲嘢」，彭稱記得許沒說。彭又稱，他不知道於行山後許告訴吳不想參與任何犯法的事。彭同意，吳等人在行動前夕在餐廳說行動細節和踩線時，許均不在場。

辯方又指在12月9日凌晨，群組有人問「有冇邊個唔可以知道最新訊息。榮係其中一個，仲有冇」，彭確認是指許湛榮。

聆訊下周二（11日）續。

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記者：陳曉欣

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