神之調酒師丨娟姐指陳柏宇「未飲未醉也敢言」　參賽者用蘿蔔糕作調酒靈感

▲ 《神之調酒師》首集內，32位參賽者率先進行個人熱身賽。

由練美娟及余迪偉任主持的ViuTV全新節目《神之調酒師》將於下周一（6月10日）首播，一共32位參賽者，以淘汰制形式進行比賽，透過不同主題和挑戰，調酒師們需要展示自己的創意和技巧，調製出最獨特的Signature Cocktail。

在《神之調酒師》第1集，32位參賽者率先進行個人熱身賽，各人需把經典Cocktail調製出變奏版的創意調酒。

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利用蘿蔔糕作靈感

其中調酒年資3年的參賽者Lydia竟利用蘿蔔糕作靈感：「浸咗瑤柱，再整咗個蘿蔔同冬菇味嘅糖水，去整依杯Margarita出嚟。」迪偉感嘆：「好特別喎，會唔會繼續整多啲花臣落去？例如油炸鬼或者鹹煎餅？」Lydia自信回應：「可以consider吓。」

曾參與過《全民造星II》的Hottick亦有參賽，調酒年資1年，卻在個人熱身賽中獲得評審的青睞，Hottick分享感受：「興奮啦，同埋係一個好大嘅推動力，繼續可以喺依杯作品上推到上最高。」

▲ 調酒年資3年的參賽者Lydia竟利用蘿蔔糕作靈感。

娟姐指陳柏宇敢言

第1集馬上進行首輪分組賽，邀到陳柏宇（Jason）任嘉賓評判，娟姐形容Jason為「未飲未醉也敢言」，Jason分享：「Cocktail我係唔識飲㗎喎！因為我係超級無經驗、超平民式品酒嘅人去比分先難搞，要靠佢地嘅調酒能力，去令我愛上Cocktail喇！」

另外，節目評審亦包括著名酒評人黃詩詩、亞洲最佳酒吧創辦人Jay Khan、世界冠軍級調酒大師Antonio Lai，3位將與Jason一同品評首輪分組賽，參賽者需透過比試Food Pairing，分組創造與中、泰、韓、德4國菜色相配的調酒，這輪比賽將淘汰一半參賽者（16位）。

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