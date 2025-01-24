消委會唇膏推薦2025｜8成唇膏樣本含致癌礦物油　消委會高分安全唇膏名單 1款5星平價牌媲美DIOR

▲ 8成唇膏樣本含致癌礦物油 消委會高分安全唇膏名單 1款5星平價牌媲美DIOR

【消委會／唇膏推薦／致癌物／致敏重金屬／唇炎】搽上靚麗紅唇過新年！唇膏是女士們化妝必備品項，不過，消委會早前檢測市面上30款唇膏和唇釉，卻發現有8成樣本含可能會積累人體的有害物質MOSH，其中5款更具可致癌礦物油物質MOAH；逾半數樣本檢出有致敏重金屬，可引發唇炎。

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樣本檢出懷疑致癌礦物油

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店、個人用品店及網上商店，購買了23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏並進行安全檢測。

測試結果發現，在是次受檢測的30款樣本中，有24款樣本被檢出礦物油碳氫化合物（MOSH混合物）及其類似物（analogous，下文統稱為MOSH混合物），總量由1.14%至24%不等；當中亦有5款樣本檢出微量MOAH，總量由0.06%至0.96%不等。

消委會指出，MOSH混合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品，可能是其中一個重要的攝入源頭。過往有海外研究顯示，若每天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量。有動物研究顯示，經腸道吸收的MOSH會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。MOSH混合物及其類似物可分為不同的鏈長範圍，其中短鏈MOSH礦物油物質（碳分子數量為C25以下的MOSH）較易積累在肝臟，甚至可能與肝臟肉芽腫的形成有關。

至於部分部分樣本被檢出微量MOAH，消委會指，礦物油物質MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，歐盟EFSA認為經飲食攝入該等物質的安全風險值得關注。為安全起見，海外不同消費者組織分別建議，唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。

8款4.5分或以上高分安全唇膏名單：

（排名由低至高）

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樣本含致敏重金屬可引發唇炎

另外，有16款樣本被檢出含具潛在致敏風險的重金屬。其中8款樣本檢出的2至3種可致敏重金屬，相等或高於1mg/kg的建議水平。有12款樣本檢出鎳，檢出量平均較高，由0.82mg/kg至3.3mg/kg不等。還有18款樣本檢出鈷，含量由0.11mg/kg至1.7mg/kg。

消委會指出，鎳和鈷是大家都熟悉的致敏物。重複使用含鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、龜裂、裂痕、紅斑、浮腫，有灼熱和刺痛感覺等。

除了重金屬，香料亦是另一種致敏的元兇。樣本中有7款被檢出香料致敏物，總量由0.0030%至0.32%不等。

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同場加映：消委會推薦 13款5星安全爽膚水

消委會於早前測試了25款爽膚水或化妝水，主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台，價錢由$69至$470不等，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。

測試結果發現，有9款樣本分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》上限，可致短暫泛紅、痕癢、皮膚刺激、紅斑、皮膚腫脹等；另有3款樣本的酒精濃度高於10%，使用含高濃度酒精的產品有機會加速皮膚表面的水分流失，讓皮膚容易變得乾燥而增加過敏機會。

為此，消委會挑選出以下13款5星滿分爽膚水名單，供大家參考（價錢由高至低排列）：

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