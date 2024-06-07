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消委會唇膏｜5款唇膏含懷疑致癌物　逾半含重金屬 8款安全名單最平$95

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 37 分鐘前

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【消委會／唇膏／唇釉／液體唇膏／化妝／致癌物／基因毒性／礦物油／重金屬／超市大搜查】相信不少女性外出時都會塗上唇膏，為雙唇添加動人色彩。消費者委員會（消委會）早前檢測市面上30款唇膏和唇釉，結果顯示8成樣本檢出可能會積累人體的礦物油物質MOSH，當中亦有5款同時檢出具致癌風險的礦物油物質MOAH；另有逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬。不過，消委會亦挑選出8款樣本獲4.5分以上高分好評，其中一款售價僅約$95。

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8款高分安全唇膏名單

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店、個人用品店及網上商店，購買了23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏並進行安全檢測。測試結果發現，有24款樣本被檢出礦物油碳氫化合物（MOSH混合物）及其類似物（analogous）（下文統稱為MOSH混合物），總量由1.14%至24%不等；當中亦有5款樣本檢出微量MOAH，總量由0.06%至0.96%不等；此外，有16款樣本被檢出含具潛在致敏風險的重金屬。

為此，消委會挑選出以下8款樣本獲4.5分以上高分好評的樣本，供大家參考：

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MOSH混合物或與肝臟肉芽腫有關

消委會指出，MOSH混合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個重要的攝入源頭；過往有海外研究顯示，若每天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量；另有動物研究顯示，經腸道吸收的MOSH會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。

MOSH混合物及其類似物可分為不同的鏈長範圍，而在是次受檢測的30款樣本中，有23款檢出短鏈MOSH混合物及其類似物，含量由0.06%至17.8%；有4款樣本中檢出的碳分子數量介乎C16至C35範圍的長鏈MOSH混合物含量較高，由11.4%至20.48%不等，相關樣本未能符合歐洲BEUC建議的安全限值。消委會表示，過往有針對大鼠的研究指出，短鏈MOSH礦物油物質（碳分子數量為C25以下的MOSH）較易積累在肝臟，甚至可能與肝臟肉芽腫的形成有關連。

MOAH或具基因毒性和致癌性

上文提及到有部分樣本亦檢出微量MOAH，總量由0.06%至0.96%不等，包括：

  • GIVENCHY 華麗魅彩紅絲絨唇膏（色號：10 Beige Nu）：0.07%
  • REVLON 經典唇膏系列經典唇色麗采唇膏（色號：Toast Of New York）：0.06%
  • shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏（色號：KM BR784 野紅粟）：0.07%
  • YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：0.96%
  • GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色 mania）：0.56%

消委會指，由於部分礦物油物質MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，歐盟EFSA認為經飲食攝入該等物質的安全風險值得關注。儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品

部分樣本含重金屬

此外，所有樣本中有部分樣本被檢出重金屬。有8款樣本檢出的2至3種可致敏重金屬相等或高於1mg/kg 的建議水平；有12款樣本檢出鎳，檢出量平均較高，0.82mg/kg至3.3mg/kg不等；有18款樣本檢出鈷，含量由0.11mg/kg 至 1.7mg/kg。

鎳和鈷是為人熟悉的致敏物，重複使用含鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、龜裂、裂痕、紅斑、浮腫，有灼熱和刺痛感覺等。除重金屬，香料亦是另一種致敏的元兇。有7款樣本檢出香料致敏物，總量由0.0030%至0.32%不等。

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