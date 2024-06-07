ANA 比卡超︱全日空主題夢幻客機登陸　 香港—東京成田有得搭

▲ 全日空主題夢幻客機登陸香港。

【ANA／全日空／比卡超／寵物小精靈／Pokemon／】ANA 全日空又有新搞作，除了近日推出香港—日本淡季機票優惠外，更安排Pikachu Jet NH 來港快閃，執飛「香港—東京成田」航班 NH812 /NH811。

ANA 全日空於社交網站貼出最新圖片，波音787-9 夢幻客機已噴塗比卡超、一眾寵物小精靈，於香港機場停機坪現身。

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ANA 比卡超飛機資料

ANA 全日空官方稱為「皮卡丘彩繪機」，執飛東京機場往返主要城市，該航班預計服務至大約2028年。

還有一部「伊布（伊貝）彩繪機」，主要執飛長線，由東京機場往返美國城市或英國倫敦。

航線：香港—東京成田，NH812

時間：09:30- 15:10

日期：4月17日至10月26日，逢星期三／四／六

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航線：東京成田—香港，NH811

時間：18:45- 22:45

日期：4月16日至10月25日，逢星期二／三／五

ANA 登機乘客有禮

ANA 全日空已經加入The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」，旨在讓人與人之間關係更親密，透過 Pikachu Jet 及Eevee Jet，鼓勵乘客於後疫情探索世界。

ANA 全日空乘客登上比卡超特別飛機時，會獲發航班紀念品，包括紀念登機證、日文木製標籤，以及紀念貼紙等。ANA 全日空所有飛機上，更會出售Pokémon 寵物小精靈商品。

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