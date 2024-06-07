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父親節美食｜歷山酒店以歐美食材入饌之自助餐　6月9日或之前預訂可享8折優惠

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

歷山酒店全新推出以歐洲及美國食材入饌的自助午餐及自助晚餐。

父親節將至，歷山酒店全新推出以歐洲及美國食材入饌的自助午餐及自助晚餐，讓你與爸爸及摯愛渡過溫馨的父親節。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

由廚師團隊悉心炮製一系列的美饌佳餚包括得獎西班牙50個月橡果黑毛豬火腿、白酒煮鮮藍青口、香煎鴨肝，帝王蟹千層麵等；另外亦可品嚐多款冰鎮海鮮如即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳；喜歡烤肉的不可錯過美國頂級斧頭扒、寶雲酥焗羊架、西班牙黑毛豬叉燒；部份菜式配以特選佳釀，提升食物味道的層次。

最後配以多款賣相精緻甜品如招牌芒果拿破崙、抹茶意大利芝士蛋糕、士多啤梨玫瑰餅及 Mövenpick 雪糕等為完美一餐劃上句號。另於6月16日（父親節當日）供應中式晚餐盛宴（6位用），價錢由港幣$2,391起，於6月9日或之前於酒店網店預訂自助餐/中式套餐可享早鳥優惠8折。

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