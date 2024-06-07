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周末好去處︱嘉道理農場夏日夜間生態行　零距離融入夜行動物棲息地【附連結】

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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參加者有機會遇到螢火蟲、青蛙或棲息在周圍溪流的蛇。（官方圖片）

嘉道理農場暨植物園於今個夏天再次舉辦夜間生態行。夜間生態行由園內野生動物專家帶領參加者深入園區，尋找夜行野生動物的蹤跡，帶大家觀察和了解於這些活躍於夜間的生物。

本園的夜行動物如蝙蝠、豹貓和貓頭鷹於日落後最為活躍，夜間生態行正正為了觀察和了解這些夜行動物而設。

嘉道理農場暨植物園於6月至8月期間舉行多場夏日夜間生態行。（官方圖片）

透過夜間生態行，參加者可以完全融入園內夜間生物的聲音交響樂當中，沿著蜿蜒於農場下區的小徑，可能會遇到螢火蟲、青蛙或棲息在周圍溪流和池塘中的蛇。

如果幸運的話，甚至有機會見到野生豪豬或聽到麋鹿的叫聲在黑暗中回響。參與這場夜間探險，定能欣賞與白天截然不同的生態環境。  

夜間生態行由園內野生動物專家帶領參加者探索園區。（官方圖片）

夜間生態行詳情 

日期：6月14日（星期五），6月28日（星期五）/7月12日（星期五），7月26日（星期五）/8月9日（星期五），8月23日（星期五）

地點：嘉道理農場山區

時間：19:00 – 21:15 

費用：每位港幣$400（大小同價）

報名連結：https://www.kfbg.org/tc/events/Night-Walk-24/register/

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