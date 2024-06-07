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抗病心態︱莫樹錦常見2類癌症病人　揭最佳治病之道：建立好心態

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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莫樹錦常見2類癌症病人，認為最佳治病之道，便是建立好心態。

泰國曼谷有著名四面佛，想不到日本京都也有個三面佛。

大清早在祇園（Gion）附近蹓躂，晨光中走過大小廟宇，清水寺附近留意到一所極袖珍小廟，被吸引是尊黑色佛像，因祂有三副臉孔，故稱三面大黑天，正面是大黑天，左右兩邊分別為弁財天（辯才天）和毘沙門天，日本的大黑天掌農業，代表財富；辯才天則是文藝科學保護神，代表智慧；毘沙門天又名多聞天王，是日本武將篤信偶像，代表健康。

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三神合一，原意是方便信眾，一次過祈福便可得到財富、智慧和健康，這正是人類生活中不可缺少的元素，三者可以相輔相成，但也可以顧此失彼。智慧有助爭取財富，而財富在某程度下，可以保護健康，食好住好當然可以健康好，但當過度追求便可能要付上健康代價，一旦失去健康，智慧也可能無用武之地。

病人患癌是嚴重健康問題，醫生常見有智慧型和財富型對應，前者從互聯網收集大量資料，見醫生時嘗試作理性討論，後者則是說句：「醫生，錢不是問題，只要是最好的治療便可以。」但其實，兩種對策都並非理想，雖然智慧和財富對治病有幫助，但最重要是心態，而心態是沒有任何神佛可以施以援手的，因心態源自個人的人生哲學，並非能靠神明施予。

與其求神拜佛，不如努力建立好心態。

全文刊於《經濟日報》，原題為「大黑天

 

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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