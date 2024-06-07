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的士禮貌運動︱歐陽偉豪港島落石峽尾　司機回應：唔熟、少去

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

的士服務受關注，歐陽偉豪港島落石峽尾，司機回應：唔熟、少去。

【的士禮貌運動／優質的士／黑的／的士】的士禮貌運動即日起推展，外界反應兩極，業界稱害群之馬僅屬少數，會致力提升服務，可是未必人人信服。

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

「的士禮貌運動2024」設禮貌大使團隊，即日起於繁忙的士站和邊境關口的士站當值，協助的士司機、幫助乘客安全有序上落車，亦會向乘客和司機派出宣傳單張及紀念品。

繁忙的士站設大使當值

  • 銅鑼灣百德新街
  • 尖沙咀天星碼頭
  • 香港國際機場抵港的士站

綠的撞倒8歲女孩不顧而去　司機4日後自首涉犯多條罪

不過近日警方接報，有的士撞倒女童不顧而去、不時又傳出繞路拒載，令人討厭。

近日輪到從事教育工作多年的歐陽偉豪 Ben Sir，於fb 發帖分享日前坐的士經歷，憶述跟的士司機一段對話。

昨日西半山上的士：

我：唔該石硤尾偉智街

佢：唔熟喎

我：咁石硤尾地鐵站吖

佢：少去喎

我：金鐘站吖

佢：識，呢個成日去

網民有話說：

去金鐘警察總部。

有禮貌都冇用，邊度都唔識去。

呢個司機真好人，冇話因為路程太近唔去。

你問佢加200會唔會記得返條路

全民參與配合的士司機大行動。

乘客一上車，應該立刻好有禮貌地主動問

尊貴既司機大哥佢想去邊。

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